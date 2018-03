Le auto della strage di via Fani 40 anni dopo - Foto

Draghi cauto sulla fine del Qe : "Prima serve un aggiustamento della traiettoria di inflazione" : BERLINO - Nell'ultimo anno l'economia si è sviluppata a un rito 'più veloce di quanto avessimo previsto', secondo Mario Draghi. Ma per i banchieri centrali 'il lavoro non è finito'. C'è una condizione molto chiara per terminare ...

“Gente in cammino” di Malika Mokeddem : romanzo autobiografico sullo sfondo della guerra d’Algeria degli anni ’50 : “Lei non era di quelli che comprimono e contano il tempo. Lei, lei era nel movimento, scivolava col tempo e come lui fluiva, simile a una tranquilla feluca su un wadì. Non lo sentiva, non lo contava”. La donna che non conta il tempo, ma che scivola fluida con esso e Zora, una delle donne […]

Tirreno Adriatico e mercato - rimosse tredici auto. Code in varie zone della Riviera : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Dodici veicoli rimossi per la Tirreno Adriatico, uno per il mercato. E' il bilancio della mattinata di oggi che vede gli agenti della polizia locale impegnati lungo tutto il ...

auto della Consulta usata per shopping e trasferimenti della moglie - si dimette il giudice Zanon : La Corte Costituzionale perde uno dei suoi giudici. Si è dimesso Nicolò Zanon, 56 anni, giurista torinese, Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, nominato da Giorgio Napolitano e considerato in quota centrodestra, perché indagato dalla Procura di Roma per peculato d'uso.L'ipotesi di reato ruota attorno all'Auto blu con autista cui Zanon ha diritto di "uso esclusivo", come ogni giudice della ...

"auto di servizio usata dalla moglie". Indagato un giudice della Consulta : Un' inchiesta della procura di Roma si abbatte sulla Corte Costituzionale. A finire Indagato è Nicolò Zanon che, una volta appresa la notizia, ha deciso di presentare le proprie dimissioni. L'accusa è ...

SPAGNA - GABRIEL CRUZ TROVATO MORTO NEL BAGAGLIAIO DI UN'auto/ Il bimbo strangolato il giorno della scomparsa : SPAGNA, GABRIEL CRUZ TROVATO MORTO nel BAGAGLIAIO di UN'AUTO: la compagna del padre è stata arrestata, i sospetti degli inquirenti e le parole della donna che respinge le accuse.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:09:00 GMT)

Germanelli e Mignogna autori nella compilation della Serie Tv Canale 5 Immaturi. : ALL MUSIC NEWS Germanelli e Mignogna autori nella compilation della Serie Tv Canale 5 Immaturi. Con la hit “Stronza”, scritta per Viola Valentino, i due autori toscani Giovanni Germanelli e Francesco Mignogna sono entrati nella compilation della seguitissima Serie Tv “Immaturi” in onda ogni Venerdi in prima serata su Canale 5. Proprio nella quinta puntata il brano è stato annunciato e trasmesso da Luca Bizzarri nella ...

Ginevra - l'auto dà spettacolo. Nel salone della città svizzera : i modelli classici rivendicano il loro spazio : Ginevra - In un mondo dell'auto che cambia con una velocità mai registrata in passato, il salone di Ginevra rimane un insostituibile punto fermo per gli appassionati e le aziende del...

Spagna - trovato il cadavere del bimbo sparito : era nell'auto della compagna del padre : trovato il cadavere di Gabriel Cruz, il bimbo di otto anni sparito dodici giorni fa in Spagna in un piccolo paese vicino ad Almeria, nel sud. Tutta la penisola iberica era in ansia per lui, centinaia...

Spagna - trovato morto Gabriel Cruz : il corpo era nell’auto della compagna del padre : Gabriel Cruz, il bimbo di otto anni scomparso dallo scorso 27 febbraio in un paese dell'Almeria, è stato trovato senza vita nel baule dell'auto guidata dalla compagna del papà, che è stata arrestata. Per lui si erano mobilitati i media locali, i social e persino il governo iberico.Continua a leggere