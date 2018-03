Le apparizioni di Stephen Hawking nella cultura pop

wired

(Di mercoledì 14 marzo 2018) In queste ore la notizia della morte del grande scienziatosta scuotendo non solo la comunità scientifica internazionale, che perde uno dei suoi astrofisici più geniali, ma anche un gruppo più ampio di persone che, negli anni, si era abituato alla sua presenza sui media più disparati. Nonostante la sua sclerosi laterale amiotrofica, infatti, o proprio per dimostrare la convivenza con la malattia,non aveva mai rifuggito i riflettori e le telecamere, divenendo un particolarissimo personaggio pubblico. Divulgatore di grande impatto,ha partecipato a diverse serie di documentari e si è sempre prestato a interviste televisive sui più vari argomenti scientifici. Ma è con l’umorismo e l’autoironia che ha conquistato il vasto pubblico, apparendo in versione animata nei Simpson e poi divenendo la personalità di culto (e comparendo in diversi cameo) ...