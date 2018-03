Lazio | Inzaghi | ' L' Europa mi piace di più perchè senza Var'

Dinamo Kiev-Lazio - Inzaghi : 'Contento che in Europa non ci sia il VAR' : All'Olimpico, sette giorni fa, finì 2-2. Lazio costretta ora a fare risultato a Kiev, per eliminare la Dinamo e qualificarsi ai quarti di finale di Europa League. I biancocelesti puntano al passaggio ...

Infortunio Milinkovic-Savic - tegola per la Lazio e per il tecnico Inzaghi : Infortunio Milinkovic-Savic – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio sul campo del Cagliari ed adesso si prepara per la fondamentale trasferta di Europa League contro la Dinamo Kiev, la squadra biancoceleste dovrà provare a conquistare la vittoria per ottenere il pass per la qualificazione. Nel frattempo arrivano pessime notizie, Infortunio per Milinkovic-Savic, il ...

Lazio - Inzaghi ha un progetto speciale per Anderson : Felipe sta tornando ad alti livelli, come riporta la Gazzetta dello Sport la Lazio ha bisogno di lui, ora scalda i motori per la trasferta di Kiev. Inzaghi ha un progetto in mente: farlo tornare ...

Cagliari-Lazio - clamorosi sospetti da parte di Simone Inzaghi : Cagliari-Lazio, sospetti da parte di Simone Inzaghi, biancocelesti ancora furiosi per alcune scelte arbitrali, ecco le parole del tecnico: “Così la corsa diventa dura per la Champions. A causa della Var siamo stati danneggiati di nuovo, è stata usata male. Sul rigore di Immobile nel primo tempo con un corretto uso della Var la partita si sarebbe indirizzata a nostro favore. Oggi primo tempo, rigore netto per noi e nessuno ha usato la Var ...

Lazio - Inzaghi : 'Penalizzati ancora una volta dal VAR' : "La mia idea sulla VAR la conoscete " ha dichiarato Simone Inzaghi a Sky Sport - L'altra volta con la Juventus non ho detto niente, a 20 minuti dalla fine c'era un rigore per noi ma non hanno ...

Lazio - Inzaghi : "Ancora danneggiati per la Var. Ci viene da pensare male" : Inzaghi è furente nel post partita di Cagliari, dove la Lazio reclama un rigore non dato per un fallo di Ceppitelli su Immobile nel primo tempo: "Così la corsa diventa dura per la Champions. A causa ...

Serie A - Cagliari-Lazio 2-2 : un capolavoro di Immobile salva Inzaghi nel recupero : CAGLIARI - Gol ed emozioni alla 'Sardegna Arena' dove il Cagliari spaventa una Lazio che più della stanchezza per un calendario praticamente senza sosta ha rischiato di pagare caro le ingenuità di ...

Lazio - Inzaghi : "De Vrij? Solo burocrazia. A Cagliari per ripartire" : Il periodo è difficile. La squadra non sta giocando male, ma i risultati non arrivano. Nelle ultime tre partite la Lazio è stata eliminata , ai rigori, dal Milan in Coppa Italia, ha perso con la Juve ...

Lazio - Inzaghi : "E' un momento cruciale - non siamo in calo" : Il tecnico biancoceleste: "De Vrij? Solo un problema burocratico, si risolverà tutto senza provvedimenti"