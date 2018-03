Lavoro intermittente | legittimo il licenziamento al compimento del 25esimo anno

leggioggi

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez., 21/02/2018, n. 4223) ha sancito la piena legittimità della normativa italiana in materia di contratto die/o a tempo che consente anche di assumere un lavoratore infraventicinquenne e licenziarlo aldel suo 25°di età. La fattispecie giuridica che ha originato la pronuncia della Suprema Corte riguarda la legittimità di una fronte di un contratto dia tempo con termine previsto aldel venticinquesimodi età del lavoratore. Il fulcro della diatriba giuridica è costituito dal potenziale contrasto tra il divieto di discriminazione in base all’età, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali Ue e dalla direttiva 2000/78 Ce e la normativa in materia di contratto a chiamata, il cui scopo è palesemente quello di flessibilizzare le fattispecie ...