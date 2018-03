Lavoro e dati Istat | cresce l' occupazione | ma i disoccupati sono ancora troppi

Le Borse Ue chiudono in timido rialzo dopo i dati sul Lavoro americano : L'ottimismo degli investitori per la forza della prima economia al mondo è stato tuttavia mitigato dallo scandalo che ha colpito il primo ministro giapponese: nel momento in cui si è diffusa la ...

Borse allungano spinte da dati Lavoro Usa - dollaro in difficoltà : L'ultimo rapporto mensile sul mercato del lavoro degli Stati Uniti ha delineato uno scenario macro ideale per gli asset più rischiosi, confermando esso una economia in fase di crescita coordinata e una inflazione sotto controllo. Nonostante le rinnovate minacce di Donald Trump all'Europa circa la possibilità di imporre dazi anche alle importazioni di ...

“Sciacalli” al cimitero : cadaveri depredati e grigliate tra le tombe in orario di Lavoro : Rubavano preziosi e denti d’oro dai cadaveri e organizzavano persino grigliate nel camposanto durante l’orario di lavoro. I carabinieri di Torino hanno arrestato 15 operatori in servizio al cimitero Parco...

Otto marzo - Stumpo : in Calabria dati negativi sul Lavoro femminile : ... insieme alle politiche sulla rappresentanza, perche' ha concluso Tonia Stumpo riteniamo che la presenza delle donne nelle istituzioni e nell'economia diventa un volano per lo sviluppo'. Ultima ...

McDonald's : 2.300 candidati per 150 posti di Lavoro - il caso emblematico : Il McItalia Job Tour di McDonald's ha fatto tappa a Roma ma per 150 posti annunciati sono arrivati 2.300 curriculum di giovani in cerca di lavoro. In comune hanno tutti il sogno di lavorare, di ...

Contratto di Lavoro e turni spezzati? L'offerta del ristorante non è abbastanza per i candidati : Trovare un lavoro può essere una vera sfida per alcuni, per altri sembra non esserci il giusto appeal e reale interesse verso i ritmi che impone.Ne è un esempio il caso dell'imprenditore Silvio Beretta, intento a gestire la prossima apertura di Paper Moon Giardino, prestigioso ristorante in via Bagutta, a Milano.Da mesi Beretta cerca di assumere personale per il nuovo locale, insieme a suo fratello Paolo e altri soci, ma senza ...

Perché i dati Istat sulle molestie sessuali sul Lavoro sono preoccupanti : Il 43,6% delle donne è stata vittima di una qualche forma di abuso nel corso della sua vita lavorativa

Turismo - è boom in tutt'Italia : aumentano fatturato e posti di Lavoro [DATI] : ... 3,5 milioni in più rispetto al 2015, confermando il trend positivo degli anni precedenti L'Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-...

Terremoto - Anac : “Cantieri delle casette affidati a ditte senza certificati antimafia. Sospetto sfruttamento di Lavoro nero” : Presenza di “soggetti non autorizzati” nei cantieri. Dove peraltro non è risultato reperibile “alcun dipendente” delle due ditte affidatarie dei lavori, Cns e Kyneo Energy e Facility. Le quali non hanno superato i controlli antimafia, per cui manca la verifica della “assoluta estraneità da legami criminosi“. Quanto al personale trovato al lavoro, si trattava di personale della “Essegi Linoleum di ...

Bullard : Buoni dati sul Lavoro non implicano aumento dell'inflazione : Teleborsa, - "Gli ultimi dati del mercato del lavoro relativi al mese di gennaio non vanno letti come anticipatori di un aumento automatico dell'inflazione. Lo sottolinea il Presidente della Federal ...

Lavoro e sicurezza - Fratelli d'Italia apre la campagna elettorale Presentati i candidati in corsa per le politiche del 4 marzo. Giovanni ... : 'Fratelli d'Italia - ha spiegato il coordinatore provinciale Gianni Cenni - ha scelto due candidati che, oltre ad avere una lunga esperienza politica, hanno anche stretti rapporti con il territorio, ...

Oggi i dati sul Lavoro USA potrebbero spingere il dollaro : E le discussioni sulla normalizzazione della politica alla BCE e alla BoJ sono agli inizi. Malgrado l'evidente miglioramento del contesto economico e politico negli USA, l'USD continua a essere ...

I dati di dicembre : più Lavoro determinato - meno posti fissi - specie per chi è sotto i 50 : Per l'Istat il tasso di disoccupazione scende al 10,8%, il dato più basso da agosto 2012, mentre quello dei giovani è al 32,2%. Ma la crescita dell'occupazione si concentra sempre di più tra i ...