' L' auto qui non può stare' automobilista aggredisce i vigili e gli sputa in faccia

Noleggio a lungo termine : più conveniente dell’acquisto auto? : Il Noleggio a lungo termine dell’autovettura è diventato negli ultimi anni una soluzione molto apprezzata per chi vuole avere un …

Diesel o elettrico? Cosa c’è dietro il bando delle auto inquinanti : Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia 2040. E’ l’anno nel quale alcune nazioni bandiranno la vendita di auto a motore endotermico (benzina e Diesel, per intenderci) obbligando gli acquirenti a scegliere esclusivamente tra modelli mossi da motori elettrici. Con alcuni Paesi ancora più rapidi, come la Norvegia che, con un piano progressivo di detassazione, ha fissato nel 2025 la fine delle auto a carburante oppure l’Olanda la quale ha già ...

Quindici chili di cocaina in auto : coppia fermata al casello di Scandicci : Quindici chili di cocaina sono stati sequestrati dai carabinieri di Scandicci ad una giovane coppia di origine albanese fermata con la loro auto nei pressi del casello autostradale. I due, di 32 e 25 ...

Elezioni : Boccia a Montezemolo - siamo autonomi e equidistanti dai partiti : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “siamo autonomi ed equidistanti dai partiti. Valutiamo i provvedimenti e con chiarezza diciamo quelli che non ci piacciono. Sappiamo che siamo una componente del Paese, ne rivendichiamo autonomia e indipendenza”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre rispondendo all’ex presidente di Confindustria Luca Cordero ...

Monturano Campiglione autoritario - liquidato in casa il Trodica in un match dagli alti contenuti salvezza : ... 81 Vallesi ARBITRO: Riccardo Cammoranesi di Macerata; assistenti Emanuele Alesi di Ascoli Piceno, Nicola Gianfelici di Macerata NOTE: Espulsi Lambertucci; a mmoniti Viti, Diomedi, Marconi LA CRONACA ...

Anfia - a febbraio i privati scelgono auto ibride e a metano. I Suv conquistano 35% mercato : TORINO - I privati acquistano meno auto , -13,6% a febbraio, e si orientano su auto ibride , +20% con una quota di mercato del 3,6%, e a metano, che registrano crescite a due cifre , +64,2% e quota ...

Solo Berlusconi fa sponda al Quirinale : evitare paralisi e ritorno al voto. M5s cauto : Il cavaliere sembra raccogliere l'appello di Mattarella: 'farò tutto per consentire all'Italia di darsi governo e scongiurare una paralisi che porti alle elezioni'. Ma non indica come -

Il diritto all'aborto in Cile - la guida delle auto in Arabia : un anno di conquiste delle donne nel mondo : Nel 2017 il Cile ha legalizzato l'aborto, l'Arabia Saudita ha permesso alle donne di guidare l'automobile è una coppia di bobbiste nigeriane si è qualificata per la prima volta nella storia alle Olimpiadi invernali. Le donne stanno raccogliendo numerose vittorie nei diritti di genere e vogliono continuare a farlo, manifestando oggi, 8 marzo, al grido di #pressforprogress.

auto - Aci : addio al diesel? Prima rottamare macchine inquinanti : Ginevra, , askanews, - Prima di decidere l'eventuale addio ai motori diesel è necessario rinnovare il parco Auto, rottamando le macchine inquinanti e incoraggiando l'acquisto di vetture nuove. Lo ...

Fiat e Volkswagen regalano 6 mesi di Apple Music a chi acquista un'auto con CarPlay : I clienti che acquistano una nuova Volkswagen con supporto CarPlay potranno accedere gratuitamente alla piattaforma di streaming Apple Music per un periodo di 6 mesi. Gli acquirenti già registrati ad ...

Precisazioni della Tep sulle scelte d'acquisto per il rinnovo del parco autobus : scelte del genere in passato sono state fatte in altre realtà che, di conseguenza, oggi si trovano spesso agli onori della cronaca, in nome del consenso sulle spalle di una comunità che ne sta ancora ...

autogrill acquista il gruppo tedesco Le CroBag da Groupe Soufflet : Teleborsa, - Autogrill Deutschland Gmbh, controllata tedesca di Autogrill ha finalizzato l'operazione di acquisizione da Boulangerie Neuhauser società di Groupe Soufflet , dell'intero capitale sociale ...

Amazon ha acquisito Ring - società statunitense che produce sistemi automatici e di sicurezza per la casa : Amazon ha acquisito Ring, società statunitense specializzata nella produzione di sistemi di sicurezza per la casa, come campanelli intelligenti che si possono collegare al proprio smartphone e soluzioni di videosorveglianza. Le due aziende non hanno dato informazioni sull’entità dell’accordo, ma The post Amazon ha acquisito Ring, società statunitense che produce sistemi automatici e di sicurezza per la casa appeared first on Il Post.