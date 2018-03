Lamborghini - Prodotta la Huracán numero 10 000

quattroruote

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Laha festeggiato la produzione dell'esemplare10.000 della. In soli quattro anni la V10 di Sant'Agata Bolognese ha raccolto il consenso di migliaia di appassionati in tutto il mondo che, con richieste in continua crescita, hanno portato il marchio del Toro a raggiungere questo storico traguardo. Il 2017 è stato un anno record per lache, prima di allora, non aveva mai raggiunto livelli di vendite così elevati: delle 3.815 sportive consegnate, delle quali 2.642. Con l'avvento della Urus, la prima Suv del marchio italiano, e delle nuove versioni delle due posti, questi numeri sono destinati a incrementare ulteriormente e il 2018 potrebbe segnare un nuovo, storico, traguardo.Tributo a Daytona. La10.000 è stata ordinata da un cliente canadese che ha voluto celebrare la vittoria del marchio italiano alla 24 Ore di ...