L' allarme del Codacons sulla disoccupazione | peggio di noi solo Grecia e Spagna

"L'Italia è troppo calda. Possibili violenti tornado in arrivo". L'allarme del Cnr : Sarebbero almeno otto i feriti, di cui uno grave, provocati dalla violenta tromba d'aria che si è abbattuta in serata nel Casertano. Lo riferisce il 118 di Caserta. Si tratta di persone residenti soprattutto a San Nicola la Strada, comune tra i più colpiti, sorpresi in auto o a piedi dalla tromba d'aria, e colpiti da oggetti o detriti, o coinvolti in incidenti stradali; sette avrebbero riportato soprattutto fratture agli arti e ...

Aereo caduto in Nepal - gli ultimi istanti e l’allarme della torre : «State atterrando sulla pista errata» : Quattro persone coinvolte, continui cambi di programma, incomprensioni: ecco la trascrizione delle conversazioni dell’Aereo caduto allo scalo di Katmandu

Sclerosi multipla - 'stop alla vendita e ritiro del farmaco Zinbryta'. L'allarme dell'agenzia europea : Zinbryta era stato autorizzato nel 2016 e finora circa 8mila pazienti sono stati trattati nel mondo. In Europa la maggior parte sono in Germania.

Sclerosi multipla - "stop alla vendita e ritiro del farmaco Zinbryta". L'allarme dell'agenzia europea : Sospensione immediata della autorizzazione alla vendita e richiamo di tutti i lotti da farmacie e ospedali in Europa per Zinbryta, farmaco a base di daclizumab beta usato per il trattamento della...

Emergenza in Veneto - l'allarme dei vigili del fuoco : 'Tagli e carenza d'organico' : ... per l'intero costo del lavoro del personale, solo l'1,07% sul totale della spesa del Pubblico Impiego , fonte ministero economia e finanze, . Tutto ciò in presenza di una pesante carenza di organico ...

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo - ecco l’avviso della protezione civile : allarme “Arancione” per Toscana ed Emilia Romagna [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, presente sul Mediterraneo occidentale, sta innescando una risalita di correnti caldo-umide verso la nostra Penisola. Il nuovo impulso perturbato determinerà, nella giornata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, ed una intensificazione della ventilazione, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione a parte del centro. Sulla ...

Aereo perde il contatto radio - scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Un velivolo egiziano in volo da Parigi (Francia) ad Almaza (Egitto) questa mattina ha fatto scattare l’allarme di “scramble“, Aereo non identificato, a seguito di un mancato collegamento radio con gli enti del controllo dello spazio Aereo nazionale. Due caccia F-2000A Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo: hanno intercettato il velivolo egiziano sopra i cieli ...

Tumore alla tiroide - tutti lo associano a un nodulo sul collo evidente al tatto. E invece sono tanti (e insospettabili) i campanelli d’allarme della malattia. Ma quando compaiono questi sintomi - la malattia è già avanzata. Purtroppo allo stadio iniziale non ci si accorge mai. Attenzione : È uno dei tumori più rari, ma non per questo dobbiamo ignorarne i sintomi. Anzi, è molto importante conoscerli così da precipitarsi da medico per intervenire, qualora ce ne sia bisogno. Di che male stiamo parlando? Del Tumore alla tiroide che costituisce l’1-2% di tutti i tumori, con un’incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. questi i dati diffusi dall’Airc. ...

L'allarme dell'esperto : "In Italia di corruzione si può guadagnare molto e si rischia poco" : L'Italia, per questi fenomeni e per l'economia sommersa, è un'anomalia'. Si consideri poi che, con la 'disgregazione della grande impresa', i controlli 'sono diventati più difficili' e la 'corruzione ...

Morte Astori - un medico dello sport lancia l'allarme : "Si giocano troppe partite" : Tanti club italiani, stranieri, personaggi del mondo del calcio, politico, dello sport e non hanno mandato alla famiglia messaggi di cordoglio per la grave perdita. Astori , come tutti gli sportivi, ...

"Dieta vegana - rischi danni neurologici al feto". L'allarme dagli esperti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma : Triplicati in due anni i casi di deficit di vitamina B12 in gravidanza con il rischio di danni neurologici permanenti per il neonato: dieta vegana e vegetariana tra le cause.L'allarme arriva dagli esperti dell' ospedale Bambino Gesù di Roma e dell'ospedale Meyer di Firenze che hanno individuato, attraverso lo screening neonatale esteso, negli errati regimi alimentari della madri uno dei motivi del deficit dell'importante vitamina. Si ...

Nuovo allarme neve : imbiancate le città del nord : Ancora difficoltà per i treni. Il ministro Delrio: 'Fs ha sopravvalutato la loro capacità' - E' di Nuovo emergenza maltempo in Italia. Nella notte è nevicato in Liguria, Toscana e Veneto. Diverse ...

Scuole chiuse domani 27 febbraio 2018 - Comune di Roma/ L'allarme ghiaccio alla base della decisione : Scuole chiuse domani 27 febbraio a Roma per via del maltempo e dell'allerta gelo causate da Burian: un'ordinanza sindacale estende la misura a tutte le Scuole di ogni ordine e grado (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 21:56:00 GMT)