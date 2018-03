La ' Vlast' di Putin uscirà rafforzata dallo scontro con Londra Intervista a

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 marzo 2018) "Vladimirha fatto dell'orgoglio nazionale russo la cifra della sua politica presidenziale. E non è dunque un caso che di fronte alle accuse mosse a Mosca dalla premier britannica May e alle ritorsioni diplomatiche messe in atto da, il leader del Cremlino abbia usato una frase ad effetto, buona sia per la comunità internazionale sia, soprattutto, per l'opinione pubblica interna, peraltro alla vigilia del voto: 'Non si tratta così una potenza'.(potenza in russo), è una parola che riecheggia spessissimo sulle pagine dei giornali e sui media russi, e non solo quelli, la stragrande maggioranza, controllati dal potere. La cultura russa, la sua letteratura, prima ancora che la sua politica, è segnata da questa percezione di grandezza.l'ha rigenerata e attualizzata. L'Occidente, e in esso l'Europa, farebbe bene a non dimenticarlo". ...