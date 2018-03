La teoria del tutto | il film su Stephen Hawking

Morto Stephen Hawking - l'astrofisico della " teoria del tutto" : La Sla ha costretto il grande astrofisico sulla sedia a rotelle per gran parte della sua vita. Elaborò teorie sui buchi neri e la sua carriera ha ispirato film come "La teoria del tutto" SCHEDA Buchi ...

Morte di Steven Hawking - citazioni e dieci frasi celebri di “La teoria del tutto” : La notizie della Morte di Steven Hawking ha indubbiamente scosso tantissime persone oggi 14 marzo e, come sempre avviene in questi casi, scatta immediata la ricerca delle frasi celebri che ci consentiranno di ricordare per l'eternità questo personaggio. In particolare quelle tratte dal tanto chiacchierato film "La teoria del tutto", con cui in tanti hanno avuto modo di approcciare una volta per tutte il suo mondo. Proviamo dunque ad individuare ...