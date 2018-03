La storia di Maira - condannata per un aborto spontaneo e rilasciata dopo 15 anni di carcere : La storia di Maira , condannata per un aborto spontaneo e rilasciata dopo 15 anni di carcere Maira Verónica Figueroa è una 34enne di El Salvador rilasciata martedì dopo 15 anni di carcere . Nel 2003, rimasta incinta dopo uno stupro, era stata condannata a 30 anni . Aveva avuto un aborto spontaneo ed era stata accusata di […] L'articolo La storia di Maira , condannata per un aborto spontaneo e rilasciata dopo 15 anni di carcere proviene da ...

La terribile storia di Maira Figueroa - liberata ieri a El Salvador : Aveva avuto un aborto spontaneo e nel 2003 era stata condannata per questo a trent'anni di carcere, come spesso accade alle donne nella sua situazione The post La terribile storia di Maira Figueroa, liberata ieri a El Salvador appeared first on Il Post.