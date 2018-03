La Serbia tra le mete più trendy del 2018

OROLOGI IN RITARDO DI 6 MINUTI IN EUROPA/ Disputa energetica tra Serbia e Kosovo dalla parte dei ritardatari : OROLOGI indietro di 6 MINUTI in EUROPA, perché? Colpa della lite fra Serbia e Kosovo sull'energia. Una Disputa sulla fornitura elettrica ha fatto calare le frequenze, gli OROLOGI rallentano(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:01:00 GMT)

Tutti gli orologi elettrici d’Europa sono in ritardo di 6 minuti. La colpa? Dei rapporti tesi tra la Serbia e il Kosovo : Gli orologi elettrici di tutta Europa hanno accumulato 6 minuti di ritardo da metà gennaio a oggi per colpa di Serbia e Kosovo. E al problema, per il momento, non c’è soluzione. Dalla Turchia all’Olanda, passando per la Polonia e l’Italia fino alla Spagna, in 25 Paesi appartenenti al Sistema di energia europeo continuano ad esserci continue deviazioni al valore medio dei 50 Hz che permettono un funzionamento preciso degli ...

LIVE Italia-Serbia - Europei calcio a 5 2018 in DIRETTA : 0-0 - traversa di Kogic. Gli azzurri soffrono : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, esordio degli azzurri agli Europei 2018 di calcio a 5. La nostra Nazionale sfiderà la formazione slava che l’altroieri ha pareggiato contro la Slovenia: i ragazzi di coach Menichelli vanno a caccia di una vittoria che garantirebbe la qualificazione anticipata ai quarti di finale, in caso di alto risultato ci giocheremmo tutto nella sfida conclusiva contro i padroni di casa. A ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : la Russia affronta la Polonia - derby dei Balcani tra Slovenia e Serbia : Ci siamo. Il conto alla rovescia per gli Europei 2018 di Calcio a 5 in Slovenia è terminato. Nell’Arena Stozice di Lubiana le squadre più forti del Vecchio Continente sono pronte a darsi battaglia per contendersi il titolo europeo. Due anni fa, a Belgrado, fu la Spagna a festeggiare e quest’anno le Furie Rosse sapranno riconfermarsi? Sono tante le possibili candidate al successo finale e tra queste anche l’Italia, desiderosa di ...

Democratici statunitensi definiscono Sputnik media straniero più citato in Serbia - : Il Senatore in questo documento rivolge la sua attenzione in particolare alle relazioni russo-serbe, e all'influenza negativa della Russia sulla Serbia attraverso "i legami culturali, la propaganda, ...