La scelta di Di Maio | governo del presidente e nuova legge elettorale

Blastingnews

: Luigi Di Maio vorrebbe che il PD, dopo l'umiliazione inflittagli nel 2013, lo sostenesse per consentirgli di fare i… - DottLeonardi : Luigi Di Maio vorrebbe che il PD, dopo l'umiliazione inflittagli nel 2013, lo sostenesse per consentirgli di fare i… - StefanoGreco7 : Sono proprio curioso di sapere chi sarà la prima scelta di Mattarella. Di sicuro né Salvini né Di Maio. - 74_pippo : @Renzusconi1 non ti fideresti di Di Maio se facesse una scelta del genere? -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Uncosiddetto ‘di scopo’ VIDEO, o ‘del’ se preferite, senza personalita' politiche al suo interno, che resti in carica non più di un anno per approvare i necessari provvedimenti economici e, soprattutto, una. È questa la soluzione al blocco istituzionale pensata dal leader del M5S Luigi #Di. Retroscena offerto questa mattina dal quotidiano La Stampa, secondo cui la chiusura ad ogni intesa di #stabilita' durante la direzione Pd di ieri, 12 aprile, avrebbe dato una accelerata decisiva alla volonta' dei pentastellati di uscire dal cul de sac in cui il sistema Italia è rimasto invischiato dopo le elezioni politiche del 4 marzo. La strategia del M5S Secondo quanto scrive Ilario Lombardo su La Stampa, dopo il no categorico del Pd a qualsiasi intesa dicon il M5S VIDEO, il candidato premier pentastellato si sarebbe ...