La Roma continua a sognare grazie a Dzeko e alla difesa

Pescara - continuano indagini su morte del 29enne. Arrivano Ris di Roma - : Alessandro Neri era scomparso lunedì dopo essere uscito di casa con la macchina. La vettura è stata trovata mercoledì in città, mentre il cadavere ieri a Fosso Vallelunga . Non si esclude nessuna ...

LIVE Pagelle Napoli-Roma - Serie A in DIRETTA : i partenopei vogliono continuare a sognare - i giallorossi cercano l’impresa nella bolgia del San Paolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Napoli-Roma, big match della 27esima giornata di Serie A. Al San Paolo vedremo una grandissima sfida tra la squadra di Sarri, che vuole continuare a sognare uno storico scudetto e quella di Di Francesco, che cerca l’impresa per tornare tra le prime quattro. Una partita che si preannuncia molto spettacolare per il grande tasso tecnico dei due organici specialmente nel settore offensivo, ...

Roma - nulla di fatto per gli sgomberati dei Santi Apostoli : “Dormiamo al freddo - ma continuano a chiederci di aspettare” : “È una partita da tennis tra Regione e Comune. E la pallina siamo noi”. Claudio è uno dei rappresentanti delle famiglie sgomberate in estate da Cinecittà e che da sei mesi vivono accampate nella basilica dei Santi Apostoli a Roma. I 22 nuclei famigliari che da allora avevano occupato i portici della chiesa in pieno centro, a due passi dal Campidoglio, una settimana hanno fatto i bagagli. “Andiamo sotto al palazzo che la Regione ...

Voragine in strada a Roma - continuano verifiche in edifici e cantiere - : I vigili del fuoco stanno effettuando gli accertamenti nella zona Balduina, dove ha ceduto una parte di via Livio Andronico adiacente a una zona di lavori in corso. Evacuate 22 famiglie. I cittadini: "...

Corsetti (PD) : Grazie al M5S la saga dei topi nelle scuole di Roma continua : Roma- Di seguito le parole, in una nota, del Consigliere capitolino del Pd Orlando Corsetti. topi nelle scuole “continua la saga dei topi nelle scuole.... L'articolo Corsetti (PD): Grazie al M5S la saga dei topi nelle scuole di Roma continua su Roma Daily News.

Fotiniì Peluso è Micol/ La figlia di Emma a un bivio : continua l'indecisione (Romanzo Famigliare) : Fotinì Peluso è Micol, la giovane protagonista di "Romanzo Famigliare". figlia di Emma e di Agostino, nella puntata di stasera dovrà dividersi fra Jacopo, il padre di sua figlia, e Ivan...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:22:00 GMT)

Roma - arrestato funzionario della Protezione Civile : “Usura continuata ai danni dei commercianti di Prati” : arrestato dai carabinieri a Roma un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile, ritenuto responsabile di usura continuata, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria. Secondo quanto accertato dai carabinieri il 59enne Romano ha concesso, in maniera continuativa e organizzata, prestiti a tasso usurario anche del 40% a diversi titolari di attività commerciali del quartiere Prati, utilizzando anche metodi estorsivi ...

Raggi : a Roma continuano controlli su lavori manutenzione strade : Roma, 12 gen. (askanews) 'controlli e verifiche sui lavori di manutenzione delle strade realizzati da Roma Capitale e dai Municipi. Vengono condotti periodicamente per testare la qualità degli ...