La Roma ai quarti di Champions League | LaPresse

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti di finale. Il borsino e le stellette di difficoltà : La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa. I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta a Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno ...

Champions League - dopo la Juve ecco la Roma : due italiane ai quarti dopo 11 anni. E Montella elimina Josè Mourinho : dopo Higuain-Dybala, ecco Under-Dzeko: nelle prime otto squadre d’Europa ci sono due italiane. Il gol del bosniaco ha permesso alla Roma di recuperare lo svantaggio dell’andata e di eliminare gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Juventus raggiunta e calcio italiano (mortificato dalla mancata qualificazione della nazionale a mondiali) con doppia rappresentanza nei quarti della Champions League. Un risultato che l’Italia non raggiungeva ...

Sorteggio quarti di finale : sarà derby Juventus-Roma? : Come posso seguire il Sorteggio? Verrà trasmesso in diretta streaming sul DrawCentre di UEFA.com che racconterà sia la marcia di avvicinamento al Sorteggio che le reazioni a caldo al Sorteggio. ...

Roma-Shakhtar 1-0 : Dzeko c’è e giallorossi ai quarti : Roma-Shakhtar 1-0: Dzeko c’è e giallorossi ai quarti Un gol del bosniaco ribalta il ko dell’andata: gli ucraini restano in 10 al 78′ per l’espulsione di Ordets Continua a leggere L'articolo Roma-Shakhtar 1-0: Dzeko c’è e giallorossi ai quarti proviene da NewsGo.

Roma ai quarti nel segno di Edin : L'aveva detto alla vigilia, Eusebio Di Francesco: "Tutto passerà attraverso il lavoro del collettivo. Sappiamo che però abbiamo un centravanti straordinario che, se messo nelle condizioni ideali, saprà fare il proprio dovere".E, puntuale, al 7° della ripresa il lungo centravanti bosniaco ha risposto alle attese, come gli capita sempre più spesso nelle ultime settimane, per il benessere suo e della società ...

Champions League - Roma-Shakhtar 1-0 : giallorossi tra le 8 migliori d’Europa. Due italiane ai quarti dopo 11 anni : Roma-Shakhtar- La Roma scrive il suo nome tra le 8 squadre migliori d’Europa. 1-0 contro lo Shakhtar grazie al gol di Dzeko. giallorossi attendi, cinici e mai in difficoltà. Di Francesco a fine gara ha colto l’occasione per fare i complimenti ai suoi ragazzi, sottolineando: “Ora godiamoci questo momento. Sono contento. Dobbiamo lasciar da parte […] L'articolo Champions League, Roma-Shakhtar 1-0: giallorossi tra le 8 ...

Roma qualificata - Nainggolan : “quarti meritati” : “È un bel momento, ci abbiamo lavorato tanto e ce lo meritiamo: sognavamo una qualificazione come questa”. Radja Nainggolan non nasconde la gioia per il passaggio ai quarti di Champions della Roma. “Ora una squadra più o meno vale l’altra: sono tutte forti e se vogliamo andare in fondo prima o dopo dovremo incontrarle tutte – dice il giallorosso -. Questa qualificazione è una soddisfazione enorme per tutti, ma anche ...

Roma ai quarti - Di Francesco : “ora non avere paura” : “La mia squadra è stata brava soprattutto a non concedere niente all’avversario. Cosa che invece all’andata non avevamo fatto molto bene. Quello che mi è piaciuto di più è che abbiamo giocato da uomini e questo è l’aspetto più importante se vogliamo ambire a certi traguardi e sogni”. Eusebio Di Francesco si gode la serata magica: il tecnico giallorosso conquista i quarti da esordiente in Champions. “Avversarie ...

Roma ai quarti di Champions - Dzeko : 'Qui per partite come queste' : Roma, 14 mar. , askanews, Un gol di Dzeko al 52 permette alla Roma di ribaltare il risultato dell'andata e di qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. Il match, allo stadio Olimpico, ...

Dzeko porta la Roma ai quarti - un risultato che mancava da 10 anni : Grande festa in casa Roma. La squadra giallorossa approda ai quarti di Champions League battendo 1-0 lo Shakhtar Donetsk all’Olimpico