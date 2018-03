La rivincita del destino

CAOS PD/ Il "nuovo" Renzi prepara la vendetta del Nazareno e la rivincita nel 2019 : "Mi dimetto, ma non mollo". Con queste parole Renzi vuol far naufragare gli eventuali tentativi di Lega e M5s. E giocarsi nel 2019 le sue carte con quel che resta del Pd. EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:01:00 GMT)RESA DEI CONTI NEL PD/ Il piano di Renzi per farsi un nuovo partito, di A. Del DucaDALLA CINA/ Lao Xi: M5s e Lega come il bandito Liu Bang, di L. Xi

Matteo Renzi al Corriere : "Ho visto piaggeria e viltà. La rivincità verrà prima del previsto" : Nel giorno della Direzione Pd, in un'intervista al Corriere della Sera, Matteo Renzi mette in chiaro alcuni punti fermi. Primo, le sue dimissioni "non sono un fake", il suo ciclo alla guida del partito "si è chiuso" dopo 4 anni "difficili, ma belli". Secondo, resterà nel Partito Democratico, non ne fonderà uno tutto suo come ha fatto Emmanuel Macron in Francia, perché "di partiti in Italia ce ne sono anche troppi. Io ...

La rivincita della gentilezza - aiuta a stare bene : La gentilezza si prende la sua rivincita e la presidente del World Kindness Movement, Cristina Milani, sentita dal quotidiano la Stampa, afferma che le aziende chiedono corsi per i dipendenti per imparare le buone maniere.A fare da volano al ritorno della gentilezza sono ricerche che sottolineano come essere affabili faccia bene alla salute. Per molti, poi sarebbe legata alla felicità, che ora si "insegna" anche all'università: il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Drammen. Sprint a tecnica classica : Pellegrino vuole la rivincita a “casa Klaebo” : Federico Pellegrino vuole la rivincita della Sprint a tecnica classica che ha assegnato le medaglie olimpiche tre settimane fa ma il campione a Cinque Cerchi Johannes Hoesfjot Klaebo gioca in casa domani. La Sprint a tecnica classica di Drammen è una classica di fine stagione, da sempre feudo dei norvegesi che spesso piazzano tanti atleti in finale e cannibalizzano i gradini del podio. Stavolta ci prova l’azzurro Pellegrino a invertire la ...

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby si prende la rivincita a Rasnov - 17esima Lara Malsiner : A Rasnov, in Romania, la norvegese Maren Lundby si prende la rivincita nella gara odierna rispetto alla tedesca Katharina Althaus, vittoriosa ieri, aggiudicandosi la prova con il punteggio di 257.8. Una prova senza macchia per la scandinava che riprende il suo dominio in Coppa del Mondo, dopo aver monopolizzato la scena in lungo ed in largo ed essersi portata a casa anche il titolo olimpico di PyeongChang. Althaus che, dunque, deve accontentarsi ...

MR ROBOT 3/ Anticipazioni del 21 febbraio 2018 : la rivincita di Tyrell : Mr. ROBOT 3, Anticipazioni del 21 febbraio 2018. Nel passato, l'alter ego di Elliot non riesce a fare del male a Tyrell. Angela rivela a quest'ultimo la verità sul fratello. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 07:37:00 GMT)

Il nuovo boom del vinile : la clamorosa rivincita del "vecchio" 33 giri : Un oggetto del Novecento, sorpassato dal cd e dalla musica liquida in formato streaming. A salvarlo dall'estinzione, qualche anno fa, è stata una silenziosa quanto tenace ribellione all'impalpabilità ...

I 10 film fondamentali della rivincita afroamericana : La storia degli afroamericani nel cinema statunitense è la perfetta dimostrazione di come non basti affrontare un argomento in un film, bisogna anche vedere con che sguardo è osservato, come è ripreso, come funziona la storia e che ruolo hanno certi personaggi. Questa settimana è uscito nelle sale Black Panther: non è il primo personaggio nero che vediamo nel cinema di supereroi, non è nemmeno il primo supereroe di colore (già solo nell’ultima ...

La rivincita dello Stato sociale - primi in classifica davanti a Meta & Moro : Una vita in vacanza è il singolo più venduto della settimana. E a circa due settimane dall'uscita, il brano ha già raggiunto quasi 2 milioni di streaming su Spotify e totalizzato oltre 11 milioni di

La rivincita dello Stato sociale - primi in classifica davanti a Meta & Moro - Musica - Spettacoli : Si conferma terza, oltre che al Festival anche nella classifica dei singoli, Annalisa con la sua Il mondo prima di te. Completano gli arrivi da Sanremo in top ten Ultimo, sesto con Il ballo delle ...

La rivincita della stand-up comedy : «Oggi la mia vita è andata in pezzi. Vi ho detto che mio marito mi ha lasciato?». E il pubblico scoppia a ridere. In mano a un comico di stand-up, l’argomento più triste e politicamente scorretto diventa esilarante. La chiamano «truth in comedy», «la verità in commedia»: raccontata al microfono, sul palco spoglio di un club, a tarda notte. È il caso di Midge Maisel, la protagonista di The Marvelous Mrs. Maisel che, scaricata dal marito, ...

Olimpiadi invernali 2018 : il triplo axel della rivincita di Mirai Nagasu : axel ha 136 anni. Non è una persona, ma un salto: uno dei più difficili del pattinaggio perché l’unico in cui si parte in avanti sul filo esterno sinistro. Il nome lo prende dal suo creatore, il norvegese axel Paulsen, che girava una volta sola nel 1882, quando lo inventò. Dopo, axel il salto, è diventato doppio e triplo e negli è stato sempre più facile vederlo fatto in gara nelle sue versioni più complesse. I tre giri e mezzo, il triplo, sono ...

Sanremo 2018 - la rivincita delle donne : Michele Hunziker Michelle Hunziker, d’accordo con il sindaco di Sanremo, aveva proposto agli artisti in gara di presentarsi sul palco dell’Ariston con un fiore in bella mostra, come simbolo di lotta contro la violenza sulle donne. Qualcuno lo ha fatto, molti altri no, ma le donne, molto più dei fiori, si sono dimostrate protagoniste della 68° edizione. Ma più per scarsa resa del sesso forte che per straordinari meriti propri, in ...