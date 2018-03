La Polizia di Stato arresta 37enne messinese | minacciava con un martello e un coltello

”Mio nipote è stato accoltellato”. Dramma per l’attrice : l’appello corre in rete. La Polizia : ”Colpito alla schiena da una banda” : ”Mio nipote 21enne è stato accoltellato più volte in una brutale aggressione avvenuta giovedì sera. La polizia e l’ospedale si stanno dimostrando fantastici. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Il tweet pubblicato dall’attrice e modella Elizabeth Hurley dopo l’attacco subìto dal figlio di sua sorella nella serata di giovedì. Il giovane, che secondo la stampa inglese lavora come modello, è ricoverato e non è in ...

Ndrangheta - arrestato Antonino Pesce/ Ultime notizie - il latitante catturato dalla Polizia di Rosarno : Ndrangheta, arrestato Antonino Pesce: il latitante della nota cosca, scovato dalla polizia di Rosarno. Finisce in manette, braccato dalle forze dell’ordine, dopo essere ricercato...(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Arrestato da Polizia latitante 26enne cosca Pesce - era in appartamento a Rosarno : Reggio Calabria - Il latitante Antonino Pesce, 26enne appartenente alla omonima cosca della 'ndrangheta, è stato Arrestato dalla Polizia a Rosarno. Ricercato da un anno per associazione mafiosa, Pesce ...

Ventimiglia : 3 etti di cocaina sequestrati e due pregiudicati arrestati dalla Polizia di stato. : Si è conclusa con due arresti: Luigi Spirlì, di 23 anni e Nikolas Oscar Marcozzi, 20 anni, e il sequestro di 3 etti di cocaina un'operazione antidroga del commissariato di Ventimiglia. Tutto ha avuto ...

WEINSTEIN ARRESTATO? / Il magnate di Hollywood ora rischia di finire in manette : Polizia di New York pronta? : WEINSTEIN ARRESTATO? Il magnate di Hollywood ora rischia di finire in carcere. La polizia di New York sembra pronta ad agire con un mandato di cattura. Attesa la decisione del procuratore.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:56:00 GMT)

La Polizia di San Pietroburgo chiude il consolato di uno stato inesistente che operava da tre anni : L'ente fasullo era stato costituito da una banda di truffatori allo scopo di vendere documenti falsi

8 marzo : a Verona la Polizia di Stato scende in campo contro la violenza di genere : Verona, 7 mar. (AdnKronos) – Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale delle donne, che ricorre il prossimo 8 marzo, la Polizia di Stato presenta nuovamente la propria campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, intitolata ‘Questo non è amore”.Con l’obiettivo di realizzare uno spazio di incontro ove fornire informazioni e sostengo, nella giornata di domani, la ...

8 marzo : a Verona la Polizia di Stato scende in campo contro la violenza di genere : Verona, 7 mar. (AdnKronos) - Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale delle donne, che ricorre il prossimo 8 marzo, la Polizia di Stato presenta nuovamente la propria campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, intitolata “Questo non è amore”.

'Questo non è amore' - l'iniziativa della Polizia di Stato per sapere - capire - difendersi : Se ti ricatta… non è amore. Se minaccia te o i tuoi figli … non è amore. Se ti isola, umilia, offende …non è amore. Se ti perseguita con mail e sms ossessivi ….non è amore. Se ti prende con violenza ...

Napoli - picchia la moglie davanti alla Polizia poi colpisce gli agenti : arrestato : Gli agenti della polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato H.Z., di 23 anni, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, resistenza a Pubblico ...

Nuovi direttivi della Polizia di Stato - Filippo Girella al Commissariato : Sono stati ricevuti martedì 6 marzo dal questore Antonino Messineo i Nuovi quattro commissari della Provincia di Terni, promossi a seguito del recente riordino delle carriere del personale della ...