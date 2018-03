La pasticceria Cova di Milano approda a Dubai

gqitalia

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Dopo aver conquistato la Cina, il Giappone e più recentemente Monte Carlo, la storicamilanese, parte del gruppo Lvmh,oggi ufficialmente negli Emirati Arabi. A, per la precisione, dove grazie alla collaborazione con Emaar Properties Pjsc è riuscita a ritagliarsi un proprio posto nella Fashion Avenue delMall, il più grande centro commerciale del mondo. Portando con sé, ovviamente, tutta l’esperienza e tutto il fascino della leggendaria insegna di via Montenapoleone.si snoda così in 400 metri quadrati di location, con una terrazza esterna di 100 metri quadrati affacciata sulleFountains, l’Opera House e la Burj Khalifa, la torre più alta dell’intero pianeta con i suoi 828 metri di struttura. Gli interni sono caratterizzati dall’inconfondibile pavimento in mosaico, con quegli specchi dorati, quei divani in velluto ...