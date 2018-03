La Juve vola a +4

Paulo Dybala fa volare la Juve anche in campionato : Vincono Fiorentina, Juve e Crotone. Questi i risultati della giornata 28 del campionato di calcio di Serie A: Roma-Torino 3-0

Doppio Dybala - la Juve vola in testa : Undicesima vittoria di fila della Juventus in Serie A che permette il momentaneo sorpasso al Napoli in vetta alla classifica in attesa del posticipo di San Siro di stasera dove gli azzurri faranno ...

Champions League 2018 - Tottenham-Juventus 1-2 : i bianconeri volano ai quarti di finale. Decidono Higuain e Dybala : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri hanno sconfitto il Tottenham per 2-1 e sono così riusciti a vincere il doppio confronto dopo il 2-2 dell’andata. Grande prova di forza da parte degli uomini di Allegri che sono riusciti a espugnare Wembley e si confermano tra le migliori otto squadre d’Europa. La serata non era iniziata nel migliore dei modi: al 18′ viene negato ...

Juventus - Lazio e Tottenham per volare. Higuain tiene in ansia Allegri : TORINO - Sentimenti contrastanti ma vissuti comunque con ottimismo verso il futuro. La quarta finale consecutiva di Coppa Italia della Juventus , conquistata con il doppio 1-0 rifilato all'Atalanta, ...

La Juventus batte 1-0 l'Atalanta e vola in finale di Coppa Italia : La Juventus di Massimiliano Allegri replica l'1-0 dell'andata contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e si qualifica alla finale di Coppa Italia. I bianconeri l'hanno sbloccata e vinta, in casa, a un quarto d'ora dalla fine con il rigore generoso concesso dall'arbitro per fallo di Mancini su Matuidi. Gli orobici hanno giocato la loro onesta partita, colpendo anche un clamoroso palo con Gomez, e cercando di tener ...

Cagliari-Napoli 0-5 - show azzurro : i partenopei volano a +4 sulla Juventus : Cagliari-Napoli 0-5, show azzurro: i partenopei volano a +4 sulla Juventus Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Napoli 0-5- Super Napoli in scena alla Sardegna Arena. Gli uomini di Sarri stendono il Cagliari con un secco e rotondo 5-0. Decidono i gol di Callejon, Martens, Himsik, Insigne e Mario Rui. partenopei perfetti, cinici e spietati. Cagliari fin ...

La neve irrompe nella volata scudetto : rinviata Juve-Atalanta : Vince la neve all'Allianz Stadium. A causa della fitta nevicata , quasi una bufera, che ha reso impraticabile il campo, è stata rinviata a data da destinarsi la partita tra Juventus e Atalanta, che ...

