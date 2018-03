La Juve batte l’Atalanta e si cuce addosso lo scudetto

Juve - battere l’Atalanta per andare in fuga : Juve, battere l’Atalanta per andare in fuga All’Allianz Stadium la Juventus può dare una zampata importantissima nella volata scudetto Continua a leggere L'articolo Juve, battere l’Atalanta per andare in fuga proviene da NewsGo.

Juve - battere l'Atalanta per andare in fuga : Nel recupero contro l'Atalanta i bianconeri cercheranno di allungare la striscia di undici vittorie consecutive forti di una difesa imbattuta in campionato nell'anno solare

Juventus - Buffon : 'Finché avrò voglia di combattere andrò avanti' : Era l'ultimo saluto non a un mio grande amico, ma a una delle più belle persone nelle quali mi sono imbattuto nello sport. Si percepiva immediatamente la sua pulizia di pensiero e di animo. Era uno ...

Atalanta - Gasperini : 'Prima o poi il Napoli dovrà pure batterla la Juventus' : Così Gian Piero Gasperini, parlando a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. ' Il miglior successo per l'Atalanta in Europa è stato di ricevere tanto affetto anche da tifosi di altre squadre ' , fa ...

Gasperini : Juve? Napoli dovrà batterla : Così Gian Piero Gasperini, parlando a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. "Il miglior successo per l'Atalanta in Europa è stato di ricevere tanto affetto anche da tifosi di altre squadre", fa notare.

La Juventus batte il Tottenham in rimonta a Wembley e passa ai quarti di Champions : Grandissima impresa della Juventus negli ottavi di finale di Champions League . Allo stadio londinese di Wembley i bianconeri hanno battuto per 2-1 il Tottenham e si sono qualificati per i quarti di ...

Tottenham - Pochettino : "Siamo maturi abbastanza per battere la Juve. Astori? Lo volevo al Southampton" : dramma astori - Una grande tragedia che ha scosso tutto il mondo del calcio. Vogliamo esprimere le nostre condoglianze alla famiglia di Davide e a tutti i suoi amici". Pensiero condiviso anche da ...

Juventus - Matuidi/ “Il Tottenham si può battere - Higuain sta recuperando” : Juventus, parla Matuidi: “Il Tottenham si può battere, Higuain sta recuperando”. L’intervista rilasciata dal centrocampista della Vecchia Signora, in vista della Champions League(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Juventus - in coda Joya meravigliosa : Dybala batte la Lazio al 93' : TORINO - All'Olimpico di Roma, mancano trenta secondi alla fine quando Paulo Dybala resiste alla carica di Parolo in area e batte Strakosha . Un gol da fuoriclasse, un gol che sa tanto di... scudetto, ...

La Juventus batte 1-0 l'Atalanta e vola in finale di Coppa Italia : La Juventus di Massimiliano Allegri replica l'1-0 dell'andata contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e si qualifica alla finale di Coppa Italia. I bianconeri l'hanno sbloccata e vinta, in casa, a un quarto d'ora dalla fine con il rigore generoso concesso dall'arbitro per fallo di Mancini su Matuidi. Gli orobici hanno giocato la loro onesta partita, colpendo anche un clamoroso palo con Gomez, e cercando di tener ...

