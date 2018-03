La First Lady del Messico in visita all' Ospedale Bambino Gesù

Una avvocata siciliana la First Lady di Di Maio : ALCAMO - Non c'è un governo, al momento, ma una first lady sì. E spunta quasi all'improvviso, sul litorale trapanese, abbracciata al candidato premier Luigi Di Maio . Lei è Giovanna Melodia , di ...

Che First Lady potrebbe essere Elisa Isoardi? Storia di un amore con Matteo Salvini : Il giorno dopo Matteo Salvini lo ripete, forte di quei punti percentuali che lo separano dai suoi alleati: «Ho diritto e dovere di governare con il centrodestra». Perché se è vero che i risultati elettorali del 4 marzo non prevedevano la scelta di un premier, è pur vero che rispetto a un paio di giorni fa il leader della Lega possa sentire Palazzo Chigi più vicino. E qualora dovesse andare proprio così, al suo fianco ci sarà Elisa ...

Chi è Brunella Tajani/ La moglie di Antonio sarà First Lady dopo le elezioni? : Brunella Tajani sogna di riportare il marito in discoteca e intanto lo tiene in forma con verdure, proteine e poca basta, ecco le curiosità sulla moglie di Antonio Tajani(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:07:00 GMT)

Cristina d’amore in versione “First lady” - la dichiarazione d’amore al marito : È una Cristina Parodi in versione “firt lady”, quella che ieri su Instagram ha dedicato un romantico messaggio in sostegno del marito

Da Jackie a Michelle - esempi per la First Lady che verrà : Le candidate loro malgrado sono la già vista Agnese Landini Renzi, che di apparire se ne parla malvolentieri; Elisa Isoardi, che il pubblico lo ha scelto per mestiere e non disdegna le uscite al braccio di Matteo Salvini; Giovanna Melodia, giovane avvocato a 5 stelle di Alcamo che i rumors danno come nuova fidanzata di Luigi Di Maio. Poi c’è quella possibile, l’attuale Emanuela Mauro Gentiloni, professione architetto, quella ...

Melania come Jackie - First Lady che resistono : E pensare che Melania neppure ci voleva andare alla Casa Bianca, lei che stava bene così come stava. Era lui, il marito che - se non ci avesse provato - avrebbe rimuginato per le stanze dorate della Trump Tower. Lei lo sapeva che essere first lady è complicato, un ruolo che ti ingabbia dentro a rigidi schemi, dove sorridere non basta quasi mai. E soprattutto una cosa: da first lady non puoi permetterti di rompere. Meglio restare al tuo posto, ...

"Melania furiosa". La First Lady rifiuta la mano di Trump e gli utenti si scatenano : "Inca..... nera!" : La first lady Melania Trump sembra evitare di tenere la mano al Presidente Donald Trump, nonostante il tentativo di lui di avvicinarla per stringerla. Ne sono convinti i tanti utenti che sui i social, dopo aver visto le foto e il video della coppia prima di salire a bordo del Marine One, per raggiungere l'Ohio.In entrambi i viaggi il Presidente si comporta da gentelman, scortando Melania, ma una volta scesi Trump prosegue distaccando di molto la ...

ELISA ISOARDI DEDICA “MILA E SHIRO” A SALVINI/ Video - madrina di Casa Sanremo prossima First lady? “Votatelo!” : ELISA ISOARDI canta e DEDICA "Mila e Shiro" a SALVINI: Video, la madrina di Casa Sanremo sarà la prossima first lady? "Sto così bene in Rai.. però votate il mio Shiro!" (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:14:00 GMT)

Sanremo 2018 - Elisa Isoardi dedica ‘Mila e Shiro’ a Matteo Salvini : “Io First lady? Sto tanto bene alla Rai” : La madrina di Casa Sanremo scherza sul protagonista del cartone animato paragonandolo al compagno Matteo Salvini: “Votate Shiro!”. Radio Rock 106.6 è approdata a Sanremo in occasione della 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. L’obiettivo? Coinvolgere quante più persone possibili al karaoke dell’inviato Dejan Cetnikovic. Prima ‘vittima’: Elisa Isoardi. La nota conduttrice, madrina di Casa Sanremo, ha scelto di mettere alla prova ...

"Speciale Tg5 - First Lady nel mondo" - da Melania Trump a Laura Mattarella : Sabato 3 febbraio, in seconda serata e domenica 4 febbraio, alle ore 8.45, il Tg5 presenta “First Lady nel mondo”: uno speciale per raccontare chi accompagna i...

"Speciale Tg5 - First Lady nel mondo" - da Melania Trump a Laura Mattarella : Sabato 3 febbraio, in seconda serata e domenica 4 febbraio, alle ore 8.45, il Tg5 presenta “First Lady nel mondo”: uno speciale per raccontare chi accompagna i...

Trump a Davos senza Melania. La First Lady cancella il viaggio - : La Casa Bianca spiega che si è trattato di "problemi logistici". La Cnn fa notare che la moglie del presidente Usa ha ridotto le apparizioni pubbliche da quando è stata pubblicata la notizia di una ...

Kristen Bell ai SAG Awards 2018 e il suo monologo da ‘First lady’ che prende in giro Melania Trump (video) : Kristen Bell ai SAG Awards 2018 è riuscita a fare la storia: non solo è stata la prima persona a presentare l'evento nei suoi ventiquattro anni di vita, ma ha anche pronunciato un discorso divertente e allo stesso tempo serio, con quella punta di humour utile a renderlo impegnato ma non stucchevole — e con una frecciatina non troppo velata alla First Lady Melania Trump. La serata si è aperta con le testimonianze di tre attrici, Alison Janney, ...

"Era viziata e di destra e perse tutti gli amici per frequentare Macron" : 5 rivelazioni dal nuovo libro sulla First Lady di Francia Brigitte : "viziata", "di destra" e, soprattutto, "perse tutti gli amici per frequentare il suo Emmanuel". Brigitte Macron, 64 anni, ne ha 24 in più di suo marito - presidente della repubblica francese dallo scorso maggio - e deve fronteggiare in questi giorni l'uscita di "Brigitte Macron, l'affranchie" (ed. l'Archipel), biografia non autorizzata sulla sua vita prima dell'Eliseo scritta dalla giornalista Maëlle Brun. Il libro in Francia ...