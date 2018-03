ilgiornale

: La democrazia salvata dalla pancia dei peones - reportitaliano : La democrazia salvata dalla pancia dei peones - maxromeo81 : @Libero_official Corretto, vincono i primi due! Il cdx un'accozzaglia che non ha nulla in comune... La democrazia? SALVATA! -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) D i Maio dice no, Renzi dice no, Salvini dice no, Berlusconi a questo punto fa sapere che non tocca a lui dire sì: gli accordi si fanno almeno in due. Il 'governo di tutti' insomma è una bolla vuota, ...