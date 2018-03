huffingtonpost

: La cravatta scura di Galliani, la suoneria di Ghedini e la carica dei veterani: i neoeletti di FI si riuniscono con… - MPenikas : La cravatta scura di Galliani, la suoneria di Ghedini e la carica dei veterani: i neoeletti di FI si riuniscono con… - HuffPostItalia : La cravatta scura di Galliani, la suoneria di Ghedini e la carica dei veterani: i neoeletti di FI si riuniscono con… - thexeon : La cravatta scura di Galliani, la suoneria di Ghedini e la carica dei veterani: i… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Per la sua prima volta in parlamento, Adrianoabbandona lagialla d'ordinanza e la rimpiazza con una, istituzionale. "Sono all'esordio, come un giocatore della primavera", dice sorridendo l'ex amministratore delegato del Milan, parlando alla Camera dopo il primo incontro degli eletti di Forza Italia con Silvio Berlusconi. Una truppa di 170 parlamentari tra Camera e Senato. Ci sono esordienti, rientranti e fedelissimi dell'ex premier, che fanno da guida ai colleghi freschi d'elezione: "Quindi accanto a quel corridoio c'è l'aula?", chiede con aria sorpresa una nuova eletta, affacciandosi per la prima volta alla porta del Transatlantico. Tra gli eletti ci sono i vecchi manager delle aziende di casa Berlusconi, come, personalità dello sport come l'atleta paralimpica Giusy Versace e giornalisti come l'ex direttore di Panorama Giorgio ...