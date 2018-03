La casa stampata in 3D diventa realtà Costa poco e si realizza in appena 24 ore

laragnatelanews

: La casa del futuro è stampata in 3D in 24 ore e costa 10mila dollari (QuiFinanza) - infoiteconomia : La casa del futuro è stampata in 3D in 24 ore e costa 10mila dollari (QuiFinanza) - infoiteconomia : Spaziosa, economica e si costruisce in 24 ore. La casa stampata 3D è realtà ( - qui_finanza : La casa del futuro è stampata in 3D in 24 ore e costa 10mila dollari Spaziosa, economica e si costruisce in 24 ore.… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) In un mondo sempre più tecnologicamente avanzato, in cui le nuove tecnologie sono alla portata di tutti, sono tante le cose di cui all’apparenza non potremmo fare a meno per tanto tempo, ma laè che davvero poche sono quelle realmente indispensabili, senza le qualiimpossibile sopravvivere, come cibo, acqua e un tetto sopra la testa per ripararsi, soprattutto durante i periodi più freddi. La popolazione mondiale è composta da oltre 7 miliardi di persone, ma secondo un report condiviso di recente dal World Resource Institute Ross Center for Sustainable Cities, almeno 1.2 miliardi sono le persone che a livello globale vivono senza la certezza di unain cui vivere. Una soluzione valida al problema potrebbe essere quella presentata di recente da una start-up statunitense, che si basa sulle opportunità fornite dalla tecnologia della stampa in 3D. Si tratta di un ...