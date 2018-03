La casa intelligente di Samsung va in tilt negli Stati Uniti

wired

(Di mercoledì 14 marzo 2018) (Foto: Milo Sciaky) I vantaggi di vivere in unasmart e connessa alla Rete sono indubbiamente numerosi, ma quando il cervello centrale che ne controlla le operazioni si prende un giorno di ferie la comodità può rapidamente trasformarsi in frustrazione. È quello che è successo in nord America agli elettrodomestici e ai gadget per la domotica appoggiati all’ecosistema SmartThings di proprietà della coreana: nella giornata di ieri l’infrastruttura ha subito problemi di natura non meglio precisata che l’hanno portata a disconnettersi dal resto della Rete per una dozzina di ore. Il risultato: i gadget (prodotti dal gruppo coreano ma anche da altre società) connessi ai relativi hub nelle case di numerose persone della zona hanno smesso di funzionare correttamente. Our teams are currently investigating the issues impacting users. We apologize for any ...