La bomba su Mattarella | chi potrebbe incaricare se nessuno avrà la maggioranza

Blastingnews

: Per un giorno a #Fano non si è parlato di #DiMaio, #Salvini, #Renzi, #Mattarella , solo della #bomba. - totolucci : Per un giorno a #Fano non si è parlato di #DiMaio, #Salvini, #Renzi, #Mattarella , solo della #bomba. - francescopolica : @pierocalaciura @matteorenzi ok pietro avanti tutta la battaglia inizia adesso sono tutti confusi non sanno cosa fa… - costaterri : 'Noi al governo e Renzi...'. Brunetta, proposta bomba: scacco matto a Mattarella -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Siamo oramai arrivati alla conclusione di una delle tornate elettorali più incerte della storia repubblicana. Tra due giorni si andra' a votare e da Lunedì, in base ai risultati VIDEO, come prevede la Costituzione, il 'pallino' sara' nelle mani del Presidente della Repubblica Sergioe dello staff dei suoi consiglieri. L'incubo dello staff presidenziale è la nuova legge elettorale, conosciuta con l'orribile nome di 'Rosatellum' che, a detta di molti,creare notevoli problemi per la composizione di unaparlamentare e, conseguentemente. di un Governo stabile. Come molti sapranno, ladei seggi viene attribuita solo a quella lista o a quella coalizione che riesca a superare nella quota proporzionale il 40% dei voti validi. Dai sondaggi resi pubblici fino a due settimane prima del votosembra in grado di raggiungere quella ...