La battaglia per il 5G è una faccenda molto più grossa della vendita di Qualcomm

Sicilia : Aricò firma ddl per riconoscimento insularità - battaglia senza colore politico : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Il riconoscimento concreto del'insularità è un diritto che spetta alla Sicilia. Ne sono sempre stato convinto e per questo ho cofirmato il disegno di legge presentato oggi in conferenza stampa all'Ars. Lo Stato deve riconoscere gli svantaggi che derivano alla nostra R

La Sardegna trova i primi alleati nella battaglia per il riconoscimento dell'insularità : Sardegna, Sicilia e isole minori insieme per una proposta di legge. Si è svolta contemporaneamente, in tre diverse sedi, a Cagliari, a Palermo e presso l'associazione nazionale dei comuni delle Isole ...

Palermo : un disperso a Piano battaglia - ricerche in corso (2) : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - L'uomo si trova a un'altitudine di circa 1900 metri e con temperature vicine allo zero. L'escursionista, che aveva lasciato l'auto nel parcheggio della Battaglietta avventurandosi da solo, ha sbagliato strada perdendo l'orientamento quando è sceso il buio. E' riuscito

KATY PERRY/ Suora muore in tribunale durante l'udienza : la battaglia per l'ex convento : Due suore novantenni hanno cercato di contrapporsi alla decisione dell'arcivescovado di Los Angeles di vendere il convento dove avevano vissuto per anni(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Prosegue la battaglia di Corradi e Santarelli : “Giacomo è forte”. Uova di Pasqua per la ricerca - la FOTO che spopola sui social : L’ex calciatore Bernardo Corradi e la showgirl Elena Santarelli proseguono la battaglia per il figlio Giacomo promuovendo la vendita delle Uova di Pasqua utili per la ricerca. La Santarelli lancia la campagna sui social, molti i VIP che condividono il suo appello. L'articolo Prosegue la battaglia di Corradi e Santarelli: “Giacomo è forte”. Uova di Pasqua per la ricerca, la FOTO che spopola sui social sembra essere il primo su ...

Jacopo - la battaglia di Roberto per “liberarlo”/ Video : come sta il ragazzo che soffre di autismo? (Le Iene) : Jacopo, la battaglia di Roberto per “liberarlo”: Video Iene. come sta il ragazzo che soffre di autismo? Giovanna Nina Palmieri torna ad occuparsi del caso che fece discutere a maggio(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 21:10:00 GMT)

Tutti contro Amazon : è partita la battaglia per la televisione del futuro : Concorrenza sempre più serrata per attirare nuovi abbonati. Alleanza Sky-Netflix per consolidare le posizioni e contrastare i nuovi player come il colosso dell’e-commerche (e non solo) di Jeff Bezos. Inutile nascondersi: la società di Seattle fa paura, alle pay tv come ai player del video on demand...

Fukushima - come una vittima del nucleare sta vincendo la battaglia per la sua salute : di Kazue Suzuki e Shaun Burnie Ognuna delle decine di migliaia di evacuati dal disastro nucleare di Fukushima del 2011 ha una storia da raccontare. Durante la nostra ultima campagna di misurazioni della radioattività, abbiamo avuto il privilegio di ascoltare l’esperienza della signora Mizue Kanno. Quando siamo entrati nella zona di esclusione di Namie, la signora Kanno ci ha raccontato gli eventi che sette anni fa avrebbero cambiato la ...

Ius soli - la battaglia dei genitori di Ahmed : “Gravemente malato - senza cittadinanza perde possibilità di curarsi” : Nel 1999 una giovane coppia dello Yemen raggiunge l’Italia per far operare il figlio neonato all’Ospedale Pediatrico Apuano di Massa. Diciannove anni dopo, i genitori affidatari temono che Ahmed, se non avrà la cittadinanza, possa perdere il diritto di farsi curare in Italia. Per questo, con il supporto del Comune di Massa, fanno appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Arrivato dallo Yemen a un anno di vita per curare una ...

Il Copasir per la Boschi o Lotti Pd - l'ultima battaglia di Renzi Resiste l'ossessione per l'intelligence : L'ex premier chiede per un suo fedelissimo la presidenza del Comitato parlamentare che controlla l'operato dei servizi segreti. Il Renzismo si trasforma, prima era vincente, adesso è perdente, quasi in estinzione. Ma Resiste immutata, però, l'ossessione per l'intelligence Segui su affaritaliani.it

B Heroes - 32 startup si danno battaglia per 800 mila euro : B Heroes è promosso dal presidente della lm foundation, Fabio Cannavale, imprenditore nel mondo dell'innovazione e CEO di lastminute.com Group, con Intesa Sanpaolo, per sostenere le migliori startup ...

Juventus - Higuain : 'Prendiamo questa qualificazione. Pronti per la battaglia' : TORINO - La doppietta all'andata non l'ha potuta festeggiare come avrebbe voluto, perché poi è arrivato il rigore sbagliato e la rimonta del Tottenham . Higuain spera questa sera di ripetere la ...