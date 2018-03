Kit Harington di Game of Thrones e il divieto di Rose Leslie | “Niente copioni de Il Trono

Kit Harington - il futuro dopo il Trono di Spade : Jon Snow della casa degli Stark, primo del suo nome, Re del Nord, Protettore del Nord, Lord di Grande Inverno, Lupo Bianco, il non morto – questo sembra essere il suo titolo completo – si adagia su un Trono di velluto. Indossa jeans attillati, stivali vissuti e una giacca nera da college degli Anni 30, un po’ logora, appena comprata in un negozio vintage nell’East Village di New York. Vedere Kit Harington senza il mantello di pelliccia nera e ...

POMPEI/ Su Rai 4 il film con Kit Harington ed Emily Browning (oggi - 6 marzo 2018) : POMPEI, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 6 marzo 2018. Nel cast: Kit Harington, Emily Browning e Kiefer Sutherland, alla regia Paul W. S. Anderson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:10:00 GMT)

Kit Harington - la mia vita giù dalla Barriera : Fullscreen01/02 - Kit Harington fotografato da Alessandro e Luca Morelli per GQ02/02 - Kit Harington fotografato da Alessandro e Luca Morelli per GQ Il giorno dell’intervista con GQ, Jon Snow non deve combattere contro gli Estranei ma contro un nemico più subdolo: la nicotina. Sta cercando di smettere, così come smetterà con “Trono di Spade” e i suoi eventuali spin-off. «Sono un inglese realista, piuttosto cinico. Di norma non sono ...

Kit Harington sposo entro l’anno : novità sul matrimonio con Rose Leslie : Quando si sposano Kit Harington e Rose Leslie? Le ultime indiscrezioni sulle nozze Kit Harington è probabilmente uno dei personaggi più amati di Game of Thrones. L’ultima stagione della Serie Tv trasmessa dalla HBO lo ha reso il protagonista indiscusso della storia, accrescendo notevolmente fama e notorietà dell’attore. Aziende e grandi marchi lo corteggiano e questo […] L'articolo Kit Harington sposo entro l’anno: novità ...

Kit Harington e Rose Leslie : l’attrice racconta a che punto è l’organizzazione del matrimonio : Nel 2018 ci sarà un Royal Wedding, ma anche un altro matrimonio è attesissimo da schiere di fan: stiamo parlando di quello tra Kit Harington e Rose Leslie! L’attrice ha appena parlato del grande evento in un’intervista, ma siamo sicuri che non ti aspetterai mai di sentire ciò che ha detto: scoprilo nel video! [arc id=”358570b7-b9eb-46d5-b32b-a38091a84212″] Kit Harington e Rose Leslie si sono innamorati nel 2012, sul set ...

Kit Harington - l’interprete di Jon Snow ubriaco e cacciato da un bar a New York : Kit Harington, noto interprete di Jon Snow nella fortunatissima serie Game of Thrones, è balzato agli onori delle cronache americane per via di un episodio che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi. L’attore inglese, che si trovava negli USA per prendere parte alla serata dei Golden Globe, ha “dato spettacolo” in un bar di Manhattan (New York), disturbando la quiete pubblica ed esagerando con l’alcool. È dovuta intervenire la ...

L’eleganza di Kit Harington ai Golden Globes 2018 (foto) : di notte leoni - di giorno… sul red carpet! : Solo qualche ora fa ha fatto parlare di sé per essere stato cacciato via ubriaco da un bar di Manhattan, a New York, ma Kit Harington ai Golden Globes 2018 era talmente elegante da far dimenticare immediatamente qualsiasi bravata commessa sotto effetto dei fumi dell'alcol. Sebbene sia impegnato in Europa con le riprese dell'ultima stagione di Game of Thrones, e presumibilmente anche con i preparativi del suo imminente matrimonio con Rose ...