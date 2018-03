Kirby Star Allies - recensione

eurogamer

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Ma Nintendo quanti platform fa? Tanto per cominciare c'è Super Mario, che non ha bisogno di presentazioni. Poi c'è Donkey Kong e la sua rinnovata verve difficilotta pensata per i giocatori a caccia di sfide. Poi c'è Yoshi, che con Wolly World ci ha dato la festa del collezionabile nascosta dentro una morbida federa lanosa, e poi c'è, la pallotta rosa spesso a spasso tre le stelle (a cavallo di stelle, inghiottendo stelle, sputando stelle).Ecco,è lì tra le celebrità nintendose di secondo livello, se ci perdonate la definizione, pronto a entrare in campo quando Mario o DK vanno negli spogliatoi a riposarsi. Difficilmente stravolge il genere o conquista numeri da capogiro, ma porta a casa il risultato e ha una sua fetta di ammiratori fedeli. Insomma, come da copione, dopo Mario e Zelda (e con lo scimmione in vista), serve qualcuno che tenga in caldo il pubblico e tenga alta la ...