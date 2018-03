‘Keep Clean and… ?’ | convegno a Roma giovedì 15 marzo alle ore 12

meteoweb.eu

: @keep__98 oppai momitai - clean_bathtub : @keep__98 oppai momitai - menorifiuti : RT @Rilegno: Il #plogging è una tendenza che si sta diffondendo in Svezia, e ricorda molto l’iniziativa italiana contro il #littering Keep… - Punto3Srl : RT @Rilegno: Il #plogging è una tendenza che si sta diffondendo in Svezia, e ricorda molto l’iniziativa italiana contro il #littering Keep… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L’AICA, Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare vi invita a scoprire le novità 2018 di ‘Keepand…?’. La conferenza stampa di presentazione è prevista per152018ore 12. Interverranno: On. Barbara Degani (Sottosegretario Ministero Ambiente) Roberto Cavallo (eco-atleta) Lucia Cuffaro (Uno mattina in famiglia, Rai 1 – testimonial) L'articolo ‘Keepand… ?’ :15ore 12 sembra essere il primo su Meteo Web.