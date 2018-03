Juventus | una plusvalenza all' anno per restare nella top 10 d' Europa

CHAMPIONS & EUROPA LEAGUE/ Ravezzani : Juventus a parte nessuna italiana può competere in Europa - esclusiva - : Le italiane in Europa: intervista esclusiva a Fabio Ravezzani sul comportamento dei club azzurri in CHAMPIONS e Europa LEAGUE.

Juventus - Buffon : 'Andrò avanti finché ho voglia di combattere. Astori una delle persone più belle' : Era l'ultimo saluto non a un mio grande amico, ma a una delle più belle persone nelle quali mi sono imbattuto nello sport. Si percepiva immediatamente la sua pulizia di pensiero e di animo. Era uno ...

Inter-Napoli 0-0 - pali ed emozioni ma nessuna rete : per la Juventus è fuga scudetto? : Termina senza reti l'atteso posticipo della 28esima giornata di Serie A fra Inter e Napoli, un risultato che sorride alla Juventus da questa sera da sola al comando della classifica con un punto di ...

Juventus-Udinese - Allegri : 'E' una sfida con noi stessi. I rigori deve tirarli Dybala' : Tre punti che regalano il primato, per la prima volta a parità di partite col Napoli: la Juventus di Massimiliano Allegri prosegue la sua striscia di vittorie senza subire gol in campionato in questo ...

Juventus - i tifosi bianconeri e quelli viola uniti per Astori. Una nuova speranza? : La delegazione della Juventus applaudita a Firenze . E poi i messaggi di solidarietà, se non addirittura di amicizia, fra i tifosi viola e quelli bianconeri nella notte di Wembley, iniziata con uno ...

Juventus - Allegri tiene vivo il sogno Triplete/ Il capolavoro del Conte Max - fra bravura e fortuna : Juventus, parla Allegri: “Col Tottenham vittoria meritata, i cambi? Ho cercato di rimediare i danni dell’andata”. Il commento del Conte Max dopo il grande successo di Wembley(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Nasce una Barbie della Juventus ispirata a Sara Gama : TORINO - Non è in vendita, almeno per ora. Barbie presenta sui suoi canali social la bambola dedicata a Sara Gama , capitano della squadra femminile della Juventus e della nazionale femminile italiana,...

Juventus - Rugani : 'A Londra serve una gara straordinaria' : TORINO - Alla vigilia di uno degli snodi più importanti della stagione, Daniele Rugani indica la ricetta per battere il Tottenham e timbrare il pass per i quarti: 'Ci aspetta una partita in cui i ...

Tottenham - Kane : 'La Juventus è ancora una delle migliori d'Europa' : TORINO - ' Probabilmente non eravamo i favoriti prima, ma dopo la prestazione dello Stadium le persone ci guardano in maniera diversa e dicono che dovremmo passare '. Harry Kane presenta così la ...

Allegri : 'Volevo una Juventus tosta : siamo straordinari da sei anni' : ' Avevo chiesto ai ragazzi una gara tosta perché in Coppa Italia avevamo sprecato tanto', ha spiegato il tecnico ai microfoni di Premium Sport. IL CARATTERE - ' Loro si chiudevano molto bene e la ...

Juventus - Dybala : 'Una rete importante per me e la squadra' : 'Oggi non sapevo se avrei avuto la forza di giocare 90', ma alla fine mi sentivo bene e sono anche riuscito a segnare - ha aggiunto il giocatore ai microfoni di Sky Sport -. La nostra partita non è ...

Pagelle Lazio-Juventus 0-1 : decide una magia di Dybala. Molto bene anche Rugani : decide una magia di Paulo Dybala. Un goal da fenomeno dell’argentino regala la vittoria alla Juventus contro la Lazio nel recupero. Tre punti pesantissimi per i bianconeri che salgono in testa alla classifica. Queste le Pagelle della partita LAZIO Strakosha 6: riceve un solo tiro in porta e deve raccogliere il pallone in porta. Non può davvero nulla contro la giocata di Dybala Luiz Felipe 5: Dybala gli fa il tunnel proprio all’ultimo ...

Pagelle Juventus-Atalanta 1-0 - Coppa Italia : Douglas Costa imprendibile - Pjanic freddo dal dischetto. Papu Gomez bravo e sfortunato : La Juventus conquista la finale, la quarta consecutiva, di Coppa Italia. Dopo l’1-0 dell’andata, i bianconeri replicano anche al ritorno con il goal su rigore di Pjanic. Ecco le Pagelle della sfida JUVENTUS Buffon 5,5: in occasione del palo di Gomez si fa trovare nella classica “terra di mezzo” dove non può fare nulla. Un’uscita avventata e solo la fortuna lo ha salvato Lichtsteiner 6,5: più guardingo rispetto al ...

Marotta : 'La Juventus ha una rosa allestita per sopperire agli infortuni' : TORINO - L'ad e dg della Juventus , Beppe Marotta , ha fatto il punto sugli infortunati nell'immediato pre-partita della sfida con l'Atalanta, semifinale di ritorno di Coppa Italia, a Torino. ' ...