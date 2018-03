Juventus | Trezeguet | Atalanta decisiva | se va a +4 | ciao Napoli

Juventus - Trezeguet - Tardelli e altre leggende per aiutare il comune di Camerino : Una serata per unire la Juventus ad una bella iniziativa che ha come obiettivo aiutare il comune di Camerino , Macerata, . Trezeguet, Tardelli, Ravanelli, Torricelli e Bonetti sono gli ex bianconeri ...

Trezeguet : 'Scudetto? La Juventus sa come vincere' : ROMA - 'La Juventus sa come vincere, ha esperienza' . Così David Trezeguet , ex bomber bianconero e presidente di Juventus legends sulla corsa scudetto che vede coinvolta ancora una volta la sua ex ...