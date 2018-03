Juventus | Marotta | ' La Figc? Un sogno | ma per il futuro'

Marotta : 'Io al vertice della Figc? Sogno per il futuro - ma rimango alla Juventus' - : Poi quello della Federcalcio è un Sogno che potrà realizzarsi più avanti', aggiunge Marotta ai microfoni di Premium Sport all'Allianz Stadium. Top 5, dai 5 Sensi ai 44 Gatti

Juventus - assalto a Wilshere : Marotta e Paratici studiano il colpo a parametro zero : Juventus, assalto A Wilshere- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Jack Wilshere, centrocampista in scadenza di contratto, attualmente in forza all’Arsenal. CONCORRENZA MILAN.. Il giocatore piace parecchio a Marotta e Paratici. Ci sarebbe già l’ok di Massimiliano Allegri. Wilshere andrebbe a rinforzare il centrocampo ...

Juventus - Marotta : 'Emre Can? Non basteranno due giorni per chiudere l'affare' : Così il dirigente della Juventus Beppe Marotta ha parlato prima della sfida fra i bianconeri e l'Udinese in campionato ai microfoni di Premium Sport. ' Le parole di Pochettino sulla nostra influenza ...

Juventus - Marotta : 'Pochettino? Cose infondate - non abbiamo protestato con l'arbitro' : TORINO - 'Sono degli specialisti, sono abituati a vincere e a mettere pressioni sull'arbitro, sono abituati ad avere il loro patron nel corridoio o nel tunnel degli spogliatoi prima della partita'. ...

Juventus - Dani Alves chiama Dybala : il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… : Juventus, Dani Alves chiama Dybala: il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Dani Alves chiama Dybala- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Dani Alves starebbe cercando di convincere Dybala a trasferirsi al PSG. Dopo la precoce eliminazione dalla ...

Tottenham - Pochettino contro la Juventus/ “Agnelli e Marotta hanno messo pressione all'arbitro” : Pochettino contro la Juventus: “Agnelli e Marotta hanno messo pressione all'arbitro”. Il duro attacco dell'allenatore del Tottenham alla squadra di Allegri. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:34:00 GMT)

Tottenham-Juventus - Marotta svela : “un rigore? Ecco chi lo tira” : La Juventus in campo per la gara di Champions League contro il Tottenham, match fondamentale per il club bianconero e che vale per tutta la stagione. Prima del match Ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Stasera dobbiamo fare gol, obiettivo indispensabile. All’andata ci siamo trovati in vantaggio subito e pensavamo anche di dover gestire la partita. Stasera la situazione si è capovolta. Tutto dipenderà anche dal ...

Juventus - Marotta ha scelto il nuovo terzino : José Luis Gayà - affare da 30 milioni di euro : Juventus, Marotta ha scelto il nuovo terzino: José Luis Gayà, affare da 30 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marotta- José Luis Gayà sarà il nuovo terzino bianconeri in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Beppe Marotta sarebbe pronto ad intensificare i contatti con il Valencia per strappare il ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Balotelli? Mi piace ma non è il profilo che cerchiamo' : ' A che punto è la crescita di Dybala ? E' un ragazzo giovane che è passato da una squadra di provincia alla Juve dove c'è grande ambizione - ha detto il dirigente della Juve a Premium Sport -. E' ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Balotelli non è il profilo per noi' : Ai microfoni di 'Premium Sport', Giuseppe Marotta allontana Mario Balotelli dalla Juventus : "E' un grande giocatore ma non è il profilo che al momento ci interessa". A breve il servizio completo. Calciomercato Juventus

Juventus - affondo Milinkovic-Savic : folle offerta di Marotta. Lotito gioca al rialzo… : Juventus, affondo Milinkovic-Savic: folle offerta di Marotta. Lotito gioca al rialzo… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, affondo Milinkovic-Savic- La Juventus è pronta a tentare l’affondo su Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul ...

Juventus - Marotta a carte scoperte : “Darmian? Giocatore interessante. Emre Can? Noi facciamo…” : Juventus, Marotta a carte scoperte: “Darmian? Giocatore interessante. Emre Can? Noi facciamo…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marotta- Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni dei giornalisti in occasione della consegna del premio Sportivo Piemontese dell’Anno. DARMIAN ED Emre CAN OBIETTIVI CONCRETI Marotta ha rotto gli ...

Juventus - MAROTTA SU EMRE CAN E HIGUAIN/ Tra il recupero del Pipita e il mercato : "Kane? Impossibile" : JUVENTUS, MAROTTA su EMRE Can e HIGUAIN: l'amministratore delegato bianconero ha sottolineato che servirà prudenza per il ritorno del Pipita, mentre c'è la fila per il tedesco del Liverpool.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Juventus - Marotta glissa sul futuro di Buffon : 'Ne parlerà con Agnelli' : Buffon ? Del suo futuro parlerà con Agnelli ". Così B eppe Marotta, amministratore delegato della Juventus , ha dribblato le domande sul futuro del portiere. Presente alla consegna del premio "...