Juventus | ecco tutte le volte che Allegri ha cambiato la partita VIDEO

Lavoro 2018 : la Juventus assume. Ecco le posizioni aperte : Per questa figura è richiesta laurea in economia o simili, esperienza di 1 o 2 anni, conoscenza di Office ed Excel. Il candidato si occuperà di analisi costi, elaborazione report, monitoraggio spese ...

Atalanta : ecco i convocati di Gasperini per la Juventus - c’è Gomez : Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha convocato 22 giocatori per il recupero del match contro la Juventus in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. Rientra regolarmente Mattia Caldara, presente in lista anche Alejandro Gomez, non al meglio al termine del match con il Bologna. Questo l’elenco completo dei convocati: Musa Barrow, Etrit Berisha, Mattia Caldara, Timothy Castagne, Andreas Cornelius, Bryan ...

Calciomercato Juventus - ecco qual è il rischio per Emre Can : TORINO - La Juventus non allenta la marcatura su Emre Can , svicolato di lusso della prossima estate, e il progetto dei campioni d'Italia continua a intrigare il centrocampista del Liverpool . I ...

Juventus-Neymar - non è solo un sogno : ecco perchè il brasiliano può diventare bianconero : Juventus-Neymar, non è solo un sogno. La stagione è entrata nella fase decisiva, si preannunciano mesi caldissimi con la Juventus ancora in corsa per gli importanti obiettivi di campionato e Champions, senza dimenticare la Coppa Italia. Ma si preannuncia anche un’estate clamorosa dal punto di vista del mercato, previsti cambiamenti incredibili per tutti i top club europei e che di conseguenza dovrebbe toccare anche i bianconeri. In ...

Tottenham-Juventus - Del Piero tifa dal Messico : ecco la sua reazione al 90' : TORINO - I tifosi della Juventus sono sparsi un po' in tutto il mondo ma ce n'è uno speciale che ha seguito l'impresa dei campioni d'Italia a Wembley contro il Tottenham addirittura dal Messico . Si ...

La Juventus supera il Tottenham : ecco quanto vale la qualificazione ai quarti : La Juventus centra i quarti di finale di Champions League: Tottenham battuto 2-1. L'articolo La Juventus supera il Tottenham: ecco quanto vale la qualificazione ai quarti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tottenham-Juventus - Marotta svela : “un rigore? Ecco chi lo tira” : La Juventus in campo per la gara di Champions League contro il Tottenham, match fondamentale per il club bianconero e che vale per tutta la stagione. Prima del match Ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Stasera dobbiamo fare gol, obiettivo indispensabile. All’andata ci siamo trovati in vantaggio subito e pensavamo anche di dover gestire la partita. Stasera la situazione si è capovolta. Tutto dipenderà anche dal ...

Champions League 2018 : Tottenham-Juventus in diretta su Canale 5. Ecco le partite : Buffon La Uefa Champions League 2018 è pronta a nuovi e decisivi verdetti. Con il ritorno degli ottavi di finale si decidono le squadre che staccano il pass per i quarti, a cominciare dalla Juventus, chiamata all’impresa di espugnare Wembley, il tempio del calcio inglese e casa del Tottenham. La partita, oltre che su Premium, sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5. Ecco, nel dettaglio, la programmazione tv per questa delicata due ...

Juventus brutta ma vincente : ecco il punto di vista di Allegri a caldo : La Juventus ha vinto allo scadere sul campo della Lazio, grazie ad un acuto di Dybala a pochi secondi dal termine dell’incontro. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato nel post-gara ai microfoni di Premium Sport con un chiaro sorriso sulle labbra: “Era una partita difficile, la Lazio è terza in classifica. Noi davanti eravamo un po’ contati, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Stasera alla squadra ho ...

Juventus - ecco perché Emre Can non ha ancora firmato : Secondo quanto rivela Rai Sport , la firma di Emre Can con la Juventus non è ancora arrivata a causa di alcuni dettagli economici: non c'è ancora l'accordo sulla cifra da versare al calciatore al momento della firma e sulla ...

Diritti tv Serie A - ecco come cambia la ripartizione : Juventus “penalizzata” - ma in tante sorridono : Luca Lotti, ministro dello Sport, ha firmato nella serata di ieri il decreto sulla spartizione dei Diritti tv della Serie A a partire dalla prossima stagione. Lo stesso Lotti ha accolto con entusiasmo le novità proposte, parlando di una ripartizione economica più equa e di un campionato che potrebbe essere molto più equilibrato dalle prossime stagioni. come in ogni cambiamento che si rispetti, c’è chi trarrà benefici dalle novità e chi ...

Juventus - da Roma a Roma : ecco la bestia nera Lazio : Centrata la finale di Coppa Italia, i bianconeri sono già al lavoro per preparare la trasferta di sabato in casa dei biancocelesti, gli unici in grado di battere la Signora in entrambi i confronti ...

Recupero Juventus-Atalanta - ecco quando si gioca la partita rinviata : Recupero Juventus-Atalanta, ecco quando si gioca la partita rinviata – “Il Commissario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi della gara Juventus-Atalanta del 25 febbraio 2018, decretato dell’arbitro a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, dispone che la gara Juventus-Atalanta della 7ª di ritorno di Serie A TIM si recuperi mercoledì 14 marzo 2018, con inizio alle ore 18.00”. La partita valida per il ...

Convocati Juventus - ecco la decisione di Allegri su Higuain : Convocati Juventus – La Juventus si prepara per la gara di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’obiettivo è volare in finale. Nel frattempo arriva la decisione di Allegri su Higuain, il Pipita non ha ancora recuperato e non è stato convocato. Sono 19 i giocatori Convocati da Massimiliano Allegri per la semifinale di ritorno di Tim Cup, in programma mercoledì 28 febbraio alle 17.30 all’Allianz Stadium. Questo ...