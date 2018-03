Juventus-Atalanta | le pagelle | Higuain mattatore | male Mancini

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

Serie A - Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Matuidi firmano l'allungo sul Napoli : TORINO - La ferocia agonistica della Juventus , come sempre è accaduto negli ultimi sette anni, aumenta nei momenti cruciali e si trasforma in spietata sentenza. Dovevano vincere e hanno vinto, senza ...

Juventus-Atalanta 2-0 - rissa Benatia-De Roon : Allegri furioso : rissa Benatia-De Roon. Si è concluso il recupero della giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Juventus ed Atalanta in una partita che ha regalato grosse emozioni. Successo per 2-0 per la squadra di Allegri grazie alle reti di Higuain e Matuidi, i bianconeri adesso volano a +4 sul Napoli. Episodio che ha portato alla reazione di Allegri, in occasione del raddoppio del francese rissa tra Benatia e De Roon uno scontro fisico che è ...

