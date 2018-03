Juventus-Atalanta | le immagini del recupero

quotidiano

: Oggi alle 18:00 il recupero di campionato Juventus-Atalanta: nei precedenti 22 confronti, dal 2007 ad oggi, sui 66… - pisto_gol : Oggi alle 18:00 il recupero di campionato Juventus-Atalanta: nei precedenti 22 confronti, dal 2007 ad oggi, sui 66… - juventusfc : La Juventus ha segnato in tutte le ultime 30 sfide con l’ @Atalanta_BC in @SerieA_TIM , una media di 2.3 reti a pa… - juventusfc : Qui Zingonia: la vigilia dell'@Atalanta_BC ?? -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) All'Allianz Stadium in scena ildella 26esima giornata. Lacerca il successo per portarsi a +4 sul Napoli in classifica. L'vuole punti preziosi per rimanere in corsa per l'...