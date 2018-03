Juve - battere l'Atalanta per andare in fuga : Nel recupero contro l'Atalanta i bianconeri cercheranno di allungare la striscia di undici vittorie consecutive forti di una difesa imbattuta in campionato nell'anno solare

Juventus - Buffon : 'Finché avrò voglia di combattere andrò avanti' : Era l'ultimo saluto non a un mio grande amico, ma a una delle più belle persone nelle quali mi sono imbattuto nello sport. Si percepiva immediatamente la sua pulizia di pensiero e di animo. Era uno ...

Juventus - Buffon : 'Andrò avanti finché ho voglia di combattere. Astori una delle persone più belle' : Era l'ultimo saluto non a un mio grande amico, ma a una delle più belle persone nelle quali mi sono imbattuto nello sport. Si percepiva immediatamente la sua pulizia di pensiero e di animo. Era uno ...

Tottenham - Pochettino : "Siamo maturi abbastanza per battere la Juve. Astori? Lo volevo al Southampton" : dramma astori - Una grande tragedia che ha scosso tutto il mondo del calcio. Vogliamo esprimere le nostre condoglianze alla famiglia di Davide e a tutti i suoi amici". Pensiero condiviso anche da ...

Juventus - Matuidi/ “Il Tottenham si può battere - Higuain sta recuperando” : Juventus, parla Matuidi: “Il Tottenham si può battere, Higuain sta recuperando”. L’intervista rilasciata dal centrocampista della Vecchia Signora, in vista della Champions League(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Rimonta Atalanta atto secondo Battere la Juve va oltre il tabù : Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it

Serie A - Fiorentina. Benassi : 'Battere la Juventus per la svolta' : Dopotutto per me è un po' come un derby" ha detto Marco Benassi, ex capitano del Torino e ora centrocampista della Fiorentina, intervistato da Sky Sport. "La partita è molto sentita anche qui, spero ...

Atalanta - Cristante : 'Juve? Possiamo battere chiunque' : ... però quest'anno abbiamo sempre dimostrato che Possiamo fare bene anche con le grandi, li abbiamo fermati già sul pareggio qui, magari con qualcosina in più riusciamo a farcela' ha detto a Rai Sport.

JuveNTUS - BENATIA/ Il difensore marocchino : dobbiamo battere il Tottenham che è una squadra di grande qualità : JUVENTUS, BENATIA: il difensore marocchino parla di Gonzalo Higuain sottolineando che il Pipita segna meno da quando è arrivato a Torino, ma vince i titoli grazie a Massimiliano Allegri.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 19:19:00 GMT)

Juve - Szczesny : 'Ecco cosa serve per battere il Cagliari' : Wojciech Szczesny , portiere della Juventus , parla a Sky Sport prima della sfida con il Cagliari : 'Queste partite sono importanti, sono tre punti importanti. Servirà avere la testa in campo senza pensare alle vacanze. Oggi dovremo essere al massimo per 90' ...