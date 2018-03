Juve | Allegri | Guai a pensare che la pratica scudetto sia chiusa

Juventus-Atalanta 2-0 - rissa Benatia-De Roon : Allegri furioso : rissa Benatia-De Roon. Si è concluso il recupero della giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Juventus ed Atalanta in una partita che ha regalato grosse emozioni. Successo per 2-0 per la squadra di Allegri grazie alle reti di Higuain e Matuidi, i bianconeri adesso volano a +4 sul Napoli. Episodio che ha portato alla reazione di Allegri, in occasione del raddoppio del francese rissa tra Benatia e De Roon uno scontro fisico che è ...

Juventus-Atalanta 2-0 - la squadra di Allegri scappa a +4 dal Napoli : partita coraggiosa per gli uomini di Gasperini ma non basta [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Juve - prove di fuga con l'Atalanta : Allegri rispolvera il 4-2-3-1 : Juventus XI: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain Bench: Szczesny, Del Favero, De Sciglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro, ...

Probabili formazioni Juventus-Atalanta : Allegri cambia modulo - Gasperini recupera due titolari : Notizie sul tema Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la partita di recupero oggi 14 marzo Calciomercato Juventus, per Cristante si fa dura: Marotta vira su altri ...

Juventus-Atalanta alle ore 18 La Diretta Allegri cerca l'allungo sul Napoli : La Juventus campione d'Italia in carica ospita nel recupero della 26esima giornata l'Atalanta di Gasperini. I padroni di casa devono vincere per aumentare il vantaggio sul Napoli, ad oggi di un solo ...

Astori - retroscena sulla Juventus : "Buffon e Allegri hanno pagato il jet per tornare a Firenze" : Tutti si ricordano dell'arrivo della delegazione della Juventus a Firenze per il funerale di Astori dopo la vittoria a Wembley contro il Tottenham. Un gesto lodato da tutti, ma sul quale in pochissimo ...

Allegri via dalla Juve : è la prima scelta per l’Arsenal : L’Arsenal vuole Massimiliano Allegri. Secondo il “Daily Star”, è l’attuale allenatore della Juventus il prescelto per raccogliere il testimone da Arsene Wenger. La prova dei bianconeri in Champions contro il Tottenham ha impressionato Ivan Gazidis, amministratore delegato dei Gunners. L'articolo Allegri via dalla Juve: è la prima scelta per l’Arsenal sembra essere il primo su CalcioWeb.

Probabili formazioni Juventus-Atalanta - dubbi in attacco per Allegri e Gasperini : c'è Mandzukic - out Gomez : Notizie sul tema Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la partita di recupero oggi 14 marzo Champions League, Roma e Juve ai quarti. L'Italia torna a sorridere! ...

Juventus - ecco tutte le volte che Allegri ha cambiato la partita [VIDEO] : La Juventus sta attraversando un momento veramente importante, merito anche del tecnico Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, adesso ha un punto di vantaggio sul Napoli e dopo la gara di oggi contro l’Atalanta può portarsi a 4 punti di distacco, un importante margine anche in vista dello scontro diretto tra qualche giornata. Nel frattempo ecco un video interessante che ...

Juventus - Allegri/ "Sarri? Non commento le sue parole. Il Napoli può lottare per lo scudetto" : Juventus, parla Allegri: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Juve - ecco i convocati di Allegri per l'Atalanta : non c'è Höwedes : TORINO - Al termine della rifinitura a Vinovo Massimiliano Allegri ha convocato 22 giocatori per Juventus-Atalanta, in programma mercoledì 14 marzo alle 18 all' Allianz Stadium . Nella lista del ...

JuveNTUS - ALLEGRI/ “Quota scudetto a 100 punti - non dobbiamo mollare l'osso perché il Napoli..." : JUVENTUS, parla ALLEGRI: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Juventus-Atalanta - Allegri : “Il Napoli non mollerà - domani dobbiamo vincere. Gioca Dybala e…” : Juventus-Atalanta, Allegri- Dopo la vittoria contro l’Udinese, la Juventus si prepara al match di recupero contro l’Atalanta. domani, alle ore 18:00, i riflettori dell’Allianz Stadium si illumineranno sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri. Allegri, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Servirà una Juventus attenta perchè il Napoli non mollerà fino alla fine”. “Napoli ANCORA IN […] L'articolo ...

Juventus - Allegri/ “Quota scudetto a 100 punti - il Napoli non mollerà” : Juventus, parla Allegri: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 13:52:00 GMT)