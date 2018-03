Julian Casablancas dice la sua su Jimi Hendrix | Beatles e Ed Sheeran

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) In attesa di sentire nuova musica firmata da, sotto l'egida Strokes oppure con i Voidz, il musicista newyorkese non fa pesare la sua assenza attaccando due mostri sacri del rock ed e la presenza pop più influente del momento. DaiIn una recente intervista rilasciata a Volture e riportata, tra gli altri, anche da Rolling Stone,lancia stoccate al vetriolo al mondo della musica con un destinatario particolare,. Il leader degli Strokes, infatti, parla di un musicista che non ha prodotto vere e proprie hits e addirittura mette sullo stesso piano il mancino maledetto di Seattle con Pink. Non contento della frecciata si lancia in un'altra spericolata intervista in cui sono ia fungere da bersaglio grosso.di sentirsi fortunato per non essere stato influenzato dalla musica dei Fab Four che ...