Joshua vs Wilder si farà | arriva la conferma di Eddie Hearn

Anthony Joshua deride Wilder : 'Tira pugni come mulini a vento' Video : Cresce l'attesa per la supersfida dei pesi massimi [Video] tra Anthony Joshua e Joseph Parker, in programma a Cardiff il prossimo 31 marzo. Il vincitore uscira' dal ring con ben quattro cinture, Joshua detiene attualmente quella di campione mondiale IBF ed IBO e di Supercampione WBA; Parker è il campione iridato versione WBO. Si tratta del penultimo passo verso la riunificazione del titolo della categoria regina della #boxe. Intervistato da Sky ...

Deontay Wilder è sempre senza freni : 'Klitschko? Joshua ha battuto un vecchio' Video : Dopo aver fatto parlare i pugni nella difesa del titolo mondiale dei #pesi massimi versione WBC in cui ha messo K.O Luis Ortiz [Video] in 10 round, Deontay Wilder riprende ad attaccare Anthony Joshua. Il 'grande match' tra le due star della categoria regina della #boxe potrebbe svolgersi a dicembre, stando alle dichiarazioni di Eddie Hearn che risalgono a poco meno di due mesi fa, ma secondo Wilder il potente manager di Joshua fara' di tutto per ...

Boxe - Deontay Wilder manda ko Luis Ortiz e si conferma Campione del Mondo WBC. Ora match da urlo con Joshua? : Deontay Wilder si conferma Campione del Mondo WBC dei pesi massimi dopo aver sconfitto Luis Ortiz per ko tecnico alla decima ripresa. A New York, lo statunitense ha letteralmente demolito il rivale cubano e ha prolungato la propria striscia di imbattibilità (40 vittorie, 39 per ko): il 32enne non conosce rivali ed è prossimo a un incontro da urlo con Anthony Joshua, quello che tutti gli appassionati di Boxe si aspettano. Il 38enne incappa invece ...

Boxe - Joshua vs Wilder : il nuovo 'match del secolo' si farà a dicembre Video : Per la gioia di tutti gli appassionati di #Boxe, l'ennesimo 'match del secolo' si fara' [Video]. Se, come da pronostico, Anthony Joshua e Deontay Wilder vincono i prossimi combattimenti, potrebbero ritrovarsi sullo stesso ring a dicembre del 2018. Ad annunciarlo è stato Eddie Hearn, manager di Joshua, ai microfoni di Sky Sports. Il promoter britannico non ha escluso che il grande match che porterebbe alla riunificazione del titolo dei #pesi ...

Joshua-Wilder - tutti vogliono il 'match del secolo' : il pronostico di Holyfield Video : Non esiste un appassionato di #boxe al mondo che non voglia vederli di fronte sullo stesso ring, eppure tutti dovranno mordere il freno. Un combattimento tra Anthony Joshua e Deontay Wilder non è tra i programmi immediati del rispettivi manager, in particolare di Eddie Hearn [Video] che ha l'intenzione di portare in maniera graduale il suo Joshua alla riunificazione del titolo dei massimi. Pertanto, se fosse un torneo, la sfida con Wilder viene ...