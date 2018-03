Josef Fares | EA non riceverà un dollaro da A Way Out

eurogamer

(Di mercoledì 14 marzo 2018) La prossima settimana A Way Out arriverà finalmente su PC, PS4 e Xbox One, e oltre a poter ammirare sempre più sequenze di gameplay dell'action cooperativo sviluppato da Hazelight Studios gli sviluppatori stanno partecipando a numerose interviste che sono estremamente utili per scoprire alcune indiscrezioni sul gioco.TSA ha recentemente riportato le parole di, director del gioco e fondatore di Hazelight Studios, che ha rivelato come Electronic Arts non avrà una parte dei profitti di A Way Out. Non solo,ha spiegato come il publisher americano abbia lasciato assoluta libertà creativa al team di sviluppo, e che non abbia protestato neanche alla decisione di Hazelight riguardo al Friend Pass.Il Friend Pass permetterà a due amici di giocare ad A Way Out con una sola copia del gioco, dimezzando di fatto quelle che saranno le unità vendute del titolo. "Con l'accordo che ho ...