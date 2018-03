Jonathan in lacrime all’Isola dei Famosi si sfoga con Bianca Atzei | “La gente è cattiva”

Jonathan Kashanian in lacrime/ Isola dei Famosi 2018 - video : "Vorrei avere un figlio ma..." : Dimenticate le polemiche dei giorni scorsi e gli scontri trash sembra che Jonathan Kashanian sia riuscito a riportare un po' di umanità all' Isola dei Famosi 2018 . Ecco il suo sfogo(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 20:38:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan Kashanian il lacrime : “Vorrei avere un figlio. Temo di invecchiare senza averne avuto uno” : All’ Isola dei Famosi c’è chi litiga, e chi si sfoga. Jonathan Kashanian si è lasciato andare a una confessione durante il pomeriggio di ieri, mentre si trovava con Alessia Mancini. “Appena esco di qua faccio il diavolo a quattro per avere un figlio – ha detto l’inviato di Verissimo – So che cosa comporta crescere un bambino, non lo penso tanto per. A volte mi sale un’ansia perché Temo di non riuscirci e di ...

