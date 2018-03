J-Ax | la lettera a Michele Ruffino | “Assurdo morire di bullismo nel 2018 Ai ragazzi dico

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018)si è ucciso a 17 anni gettandosi da un ponte ad Alpignano. Nelle sue lettere, che i genitori hanno voluto rendere pubbliche per raccontare quantosoffrisse e avesse voglia di trovare amici,aveva scritto di essere vittima di. “Mi ha molto colpito la storia di. Mi ha rattristato perché trovo assurdo, ancora oggi, neldi. Una morte che è sempre assurda, ma che a 17 anni lo è ancora di più“, ha scritto J-Ax sul suo profilo Facebook. “A quell’età la vita non è nemmeno iniziata e non potremo mai sapere cosa abbiamo tutti perso da quella cheavrebbe vissuto. Ma non sono solo triste, sono anche incazzato perché noi adulti dovremmo sempre ascoltare, empatizzare e aiutare iin difficoltà. E se deiarrivano a questo punto è il mondo degli adulti ad aver fallito“, ha scritto ...