Iva | per cancellare gli aumenti serve l' accordo su un decreto legge

'Zerovskij - Solo per amore' : arrIva al cinema lo show di Renato Zero : Due ore di immagini e musica che raccontano lo spettacolo di 'teatro totale' di Renato Zero che l'estate scorsa ha fatto tappa in giro per l'Italia. È il film Zerovskij - Solo per amore , in sala dal ...

Scoperta setta macrobiotica - gli adepti ridotti in schiavitù : "Una vittima arrIvata a 35 kg" : Una «psico-setta», che operava tra le Marche e l'Emilia-Romagna nel campo dell'alimentazione macrobiotica, è stata smantellata dalla polizia di Ancona al termine di una...

Agricoltura. ArrIvano i fondi per i progetti legati al benessere degli animali. : L'Agenzia nazionale per le erogazioni in Agricoltura , Agea, ha firmato oggi il decreto 145 che dispone il pagamento di quasi 25 mila euro sulla Misura 14.1 del Programma di sviluppo rurale , PSR, per ...

L'Inter - la qualità e le rIvali : sei voci statistiche per le sei big : Nella notte dopo Inter-Napoli Luciano Spalletti lo ha ripetuto più volte , in televisione e poi in conferenza stampa: "In questa squadra vedo poca qualità, o forse sono io che non riesco a tirarla ...

EsclusIva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la contropartita proposta al Genoa per Perin : Calciomercato Napoli, il club azzurro è concentrato sull’ultima parte di stagione con l’intenzione di lottare fino alla fine per lo scudetto, testa a testa bellissimo con la Juventus di Massimiliano Allegri. Ma si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa, manovre in porta. Addio con Reina che ha già trovato l’accordo con il Milan, come anticipato da CalcioWeb, il nome in pole per il ...

Condannato perché coltIvava cannabis per curarsi : Mattarella gli concede la grazia : Alla fine è arrivata la grazia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così si è conclusa la battaglia legale di un trentino, assistito dall'avvocato Fabio...

Pd - ora il ribaltone arrIva in Parlamento : Renzi perde la maggioranza nei gruppi : Sulle orme dell'abate Martino, Matteo Renzi sembra destinato a finire come il celebre motto per un punto Martin perse la cappa. Sì, perché mentre l'ex leader è concentrato a infilare le dita negli ...

L’architetto Stefano Boeri è indagato per il centro polIvalente di Norcia - costruito dopo il terremoto del 2016 : L’architetto Stefano Boeri risulta indagato in quanto direttore dei lavori nel caso che ha portato al sequestro preventivo del centro polivalente di Norcia, progettato da Boeri in seguito al terremoto del 30 ottobre 2016. Oltre a Boeri è indagato anche The post L’architetto Stefano Boeri è indagato per il centro polivalente di Norcia, costruito dopo il terremoto del 2016 appeared first on Il Post.

Centrodestra - Matteo Salvini guiderà la trattatIva per il rebus delle presidenze : Centrodestra, Matteo Salvini guiderà la trattativa per il rebus delle presidenze Concluso l’incontro a Palazzo Grazioli tra i tre leader del Centrodestra. Nella riunione Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno confermato la leadership del segretario della Lega: sarà lui che avvierà i negoziati con M5s e Pd per le presidenze di Camera e Senato. Al […] L'articolo Centrodestra, Matteo Salvini guiderà la trattativa per il rebus delle ...

Condannato per uso terapeutico di cannabis - arrIva la grazia di Mattarella : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso la grazia al quarantenne di Trento che era stato Condannato in via definitiva dalla Cassazione lo scorso luglio perché coltivava ...

Per l'Atalanta l'ennesima gara decisIva Con la Juve per inseguire ancora l'Europa : Si torna nuovamente in campo per un Juventus-Atalanta che sembra una storia infinita: allo Stadium di Torino andrà in onda il 4 appuntamento tra le due formazioni in questa stagione, match tutti ...

"La manutenzione dei sensi" : un sentiero di montagna per arrIvare in alto fino alla felicità : Leonardo, giornalista vedovo di mezza età che sente andare la propria vita alla deriva, non ha ancora fatto i conti con la morte dell’amata moglie Chiara. Sua figlia Nina, carattere forte e indipendente, decide di prendere in affido...