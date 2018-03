Italiani sempre più propensi alla spesa online : La spesa media sul web degli Italiani ha raggiunto i 595 euro a testa nell'ultimo anno anche a scapito del commercio tradizionale. E' quanto emerge da una elaborazione Coldiretti sul rapporto Digital ...

Italiani sempre più inclini all'affitto : +2 - 9% la domanda di locazioni in un anno : Teleborsa, - In Italia il 77,4% delle famiglie è proprietario della casa in cui vive, ma questo dato è destinato a cambiare nei prossimi anni. L'Osservatorio di Immobiliare.it e Mioaffitto.it ha messo ...

Giovani Italiani sempre più "mammoni" - ma è colpa della crisi : a casa solo per necessità : I Giovani italiani? "mammoni", ancora a casa con i genitori e poco indipendenti. Non è uno stereotipo: è la triste fotografia della realtà, che però nasconde un retroscena amaro. Se infatti i...

[L'analisi] Gli Italiani sono sempre più poveri - ma attenti l'America è messa peggio di noi nonostante la disoccupazione sia sparita : La disuguaglianza in tutto il mondo è in aumento l'1% più ricco controlla il doppio della ricchezza del 50% più povero ma non si manifesta ovunque allo stesso ritmo. L'Europa sembra un'eccezione ...

Elezioni - Berlusconi : “Bugie? Non le so dire - ho sempre mantenuto impegni con Italiani. Sono troppo buono coi traditori” : “In Europa temono la deriva populista di Matteo Salvini? No, perché c’è una garanzia che si chiama Silvio Berlusconi”. Sono le parole del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato da Giovanni Minoli nel programma Faccia a Faccia, su La7. Berlusconi assicura anche che il segretario della Lega non è più contro a moneta unica: “Anche lui si è convinto che non è possibile uscire dall’euro”. Poi si ...

Malagò : sempre stato fiducioso - felice per gli Italiani : PyeongChang , Corea del Sud, , 13 feb. , askanews, 'Mi fa piacere per gli italiani, devo dire la verità, poi questi ragazzi sono eccezionali, lavorano quattro anni per fare questo, siamo molto ...

Turismo : sempre più Italiani con la valigia in mano per vacanza : Teleborsa, - sempre più italiani con la valigia in mano. Ovviamente per vacanza. Ogni occasione, insomma, è buona per partire. Nel 2017 si stima che il numero complessivo di viaggi con pernottamento ...

Turismo : sempre più Italiani con la valigia in mano per vacanza : sempre più italiani con la valigia in mano. Ovviamente per vacanza. Ogni occasione, insomma, è buona per partire. Nel 2017 si stima che il numero complessivo di viaggi con pernottamento effettuati dai ...

Istat : Italiani sempre più vecchi : nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita : Istat: italiani sempre più vecchi: nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita Istat: italiani sempre più vecchi: nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita Continua a leggere L'articolo Istat: italiani sempre più vecchi: nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita sembra essere il primo su NewsGo.

Cala il numero degli Italiani ma sale l’età media. Sempre più vecchi - nuovo crollo delle nascite : La popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, quasi 100 mila in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione dell’1,6 per mille. A fornire il dato è l’Istat nel Rapporto sugli indicatori demografici. Nel 2017 si stima un sostanziale pareggio di bilancio tra il saldo naturale (nascite-decessi), -183mila...

Italiani sempre più vecchi. Nel 2017 nascite al nuovo minimo storico : Teleborsa, - Italiani sempre più vecchi e nascite che toccano un nuovo minimo storico. E'questa la fotografia scattata dall' Istat nel suo report Indicatori demografici. Stime per l'anno 2017. Al 1° ...

Istat : Italiani sempre più vecchi - nel 2017 calo record delle nascite - : Per l'Istituto di statistica, nel 2017 l'età media nel nostro Paese supera i 45 anni. Scende la popolazione residente all'1 gennaio 2018, negli ultimi 5 anni +12% di persone di altra nazionalità. ...

Cala il numero degli Italiani ma cresce l’età media. Sempre più vecchi - nuovo crollo delle nascite : La popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, quasi 100 mila in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione dell’1,6 per mille. A fornire il dato è l’Istat nel Rapporto sugli indicatori demografici. Nel 2017 si stima un sostanziale pareggio di bilancio tra il saldo naturale (nascite-decessi), -183mila...

Italiani sempre più vecchi. Nel 2017 nascite al nuovo minimo storico : Italiani sempre più vecchi e nascite che toccano un nuovo minimo storico. E'questa la fotografia scattata dall' Istat nel suo report Indicatori demografici. Stime per l'anno 2017. Al 1° gennaio 2018 , ...