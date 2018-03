' Italiane svegliatevi' | l' annuncio di lavoro accusato di razzismo e sessismo

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) "! Ilc'è, siete voi che non ci siete!". È questo che si legge nell'pubblicato la scorsa domenica sulla pagina Facebook della nota catena di fast food del milanese Burgez; e qui si scatena la polemica. In poco tempo infatti il messaggio è stato ricoperto di accuse di. '... Se ci chiedete perché la maggior parte delle cassiere sono ragazze filippine vi rispondiamo perché leil sabato hanno il moroso, il mercoledì hanno la palestra, la domenica la stanchezza, ecc.! Ilc'è, siete voi che non ci siete...'. ...