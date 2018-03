Italian Game Awards | Come seguire in streaming gli Oscar italiani del videogioco

Segui la diretta streaming degli 'Italian Video Game Awards' su 105.net! : Dopo la partnership con Milan Games Week, Radio 105 si prepara a celebrare ancora una volta il mondo dei Videogiochi agli Italian Video Game... Continua a leggere su radio 105

Poste Italiane alla svolta fintech : scatta la corsa ai pagamenti digitali : Poste lancia un hackaton per cercare nuove idee sui pagamenti digitali e sulla finanza innovativa. E' la settima edizione del progetto

Poste Italiane alla svolta fintech : scatta la corsa ai pagamenti digitali : Una sfida lanciata ai talenti informatici migliori, per individuare le soluzioni più innovative sui pagamenti mobili e digitali. Poste Italiane rilancia l’hackaton dedicato all’innovazione tecnologica, ma per la prima volta punta sull’e-payment: l’edizione numero sette del Poste Hack metterà a confronto dal 9 all’11 marzo 2018 team formati da web designer, analisti di marketing, programmatori e appassionati di ...

Radio 105 è la Radio Ufficiale degli Italian Video Game Awards : Dopo la partnership con Milan Games Week, Radio 105 si prepara a celebrare ancora una volta il mondo dei Videogiochi agli Italian Video Game... Continua a leggere su Radio 105

Italian Video Game Awards : MCV sarà media partner dell'evento : L'Italian Video Game Awards, il premio che celebra i migliori Videogiochi promosso da AESVI e giunto alla sua sesta edizione, ha stretto un accordo di collaborazione con MCV, storica testata con sede in UK dedicata alla Game industry internazionale. MCV sarà presente alla cerimonia di premiazione per raccontarla ai lettori di tutto il mondo, in diretta sul proprio sito, attraverso le interviste ai protagonisti della serata. Tra questi tanti gli ...

Sfida Politica Italiana è un picchiaduro con gameplay politicamente scorretto : Sfida Politica Italiana è un picchiaduro uno contro uno che cavalca l'onda delle imminenti elezioni politiche, in cui potrete esercitare il diritto, videoludicamente parlando, di picchiare i politici in corsa per il governo. Il titolo è caratterizzato da una grafica in 2D tecnicamente appena passabile, ma coglie il nocciolo di una lotta senza esclusione di colpi, a volte bassi, rivista in chiave ironica e pungente. L'articolo Sfida Politica ...

Elezioni : Grasso - voto Italiani all'estero rinsalda legame con Italia : Roma, 27 feb. , AdnKronos, 'Il voto agli Italiani all'estero è un modo in più per rinsaldare la relazione con le comunità Italiane anche dal punto di vista dell'esercizio della cittadinanza. Per ...

Italian Video Game Awards - annunciati i candidati agli Oscar del videogioco : Sono previsti un vero e proprio red carpet con ospiti nazionali e internazionali e la diretta streaming per tutti i fan che vorranno seguire l'evento. L'iconica statuetta del Drago D'Oro rimarrà il ...

Ecco i candidati ai premi degli Italian Video Game Awards : I presentatori della serata, che avrà inizio alle ore 19:00 del 14 marzo e sarà trasmessa anche in streaming, saranno Rocco Tanica e Lucilla Agosti.

Italian Video Game Awards - annunciati oggi i candidati agli Oscar del videogioco : Sono previsti un vero e proprio red carpet con ospiti nazionali e internazionali e la diretta streaming per tutti i fan che vorranno seguire l'evento. L'iconica statuetta del Drago D'Oro rimarrà il ...

Italian Video Game Awards : annunciati oggi i candidati agli Oscar del videogioco : Cresce l'attesa in vista della prima edizione dell'Italian Video Game Awards, l'appuntamento annuale promosso da AESVI - l'associazione che rappresenta il settore dei Videogiochi in Italia - che raccoglie l'eredità del Premio Drago D'Oro. L'evento di quest'anno si terrà il 14 marzo presso il Teatro Vetra a Milano acquisendo un'allure più da notte degli Oscar rispetto al passato. Sono previsti un vero e proprio red carpet con ospiti nazionali e ...

NBA - All Star Game 2018 : il programma con orari tv Italiani e i partecipanti Video : L'America del basket è pronta a fermarsi per l’All Star Game della Nba [Video]. Evento tra i più importanti della stagione cestistica statunitense, nonché appuntamento tra i più attesi e amati anche dagli appassionati di tutto il mondo, giunto alla 67esima edizione, con sede a Los Angeles l'All Star Game 2018 è in programma dal 16 al 18 febbraio 17-19 febbraio in Italia per via delle nove ore di fuso orario con Los Angeles, presso lo Staples ...

FS Italiane - accordo con Indian Railways per sviluppare collegamento New Delhi-Jaipur : Si rafforza la collaborazione fra il Gruppo FS Italiane e Indian Railways , con l'avvio di una cooperazione per sviluppare il collegamento ferroviario tra New Delhi e Jaipur . Entro l'estate verrà ...

“Mio figlio…”. C’è posta per te Carlo Conti rivela il gesto di Maria De Filippi. È successo durante l’ultima puntata di C’è Posta per te - dopo che il popolare conduttore era stato chiamato in studio. Un legame - quello tra i due big della televisione Italiana - sempre più solido : dopo la conduzione del Festival di Sanremo tra loro è cambiato tutto, se prima erano dei buoni conoscenti adesso Carlo Conti e Maria De Filippi sono degli ottimi amici. La conferma, per chi avesse dubbi, è arrivata durante la puntata di ieri di C’è Posta per te, il programma di punta del sabato di Mediaset sempre più leader nel gradimento, dopo che il popolare conduttore era stata chiamato in studio. Nel dettaglio, Conti, visibilmente ...