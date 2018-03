Italia - frena il commercio al dettaglio in gennaio : Parte male il 2018 per il commercio al dettaglio tricolore dopo i segnali di rallentamento visti a dicembre. Nel mese di gennaio, le vendite al dettaglio sono scese su base mensile dello 0,5% in ...

Niger - frenata sulla missione Italiana : I primi segnali da Niamey erano arrivati già all?indomani dell?approvazione alla Camera della missione italiana in Niger. «Il nostro governo - aveva riferito...

Auchan - frena l'utile per le difficoltà in Francia - Italia e Russia : MILANO - Il gruppo retail francese Auchan holding ha annunciato di aver ridotto l'utile netto di oltre la metà nel 2017 a 275 milioni di euro, penalizzato in particolare dalle difficoltà dei suoi ...

“Sesso sfrenato”. Scandalo all’Isola dei famosi : due vip (impegnati) hanno consumato. Quando tutti erano ancora nella villa - loro… L’indiscrezione piccantissima sta facendo tremare anche i muri e arriva da fonti certe. E ora in Italia un personaggio molto famoso ha delle lunghe corna… : hanno fatto sesso! arrivano rivelazioni piccantissime che riguardano i naufraghi. Si parla di una cosa accaduta Quando i naufraghi erano ancora nella villa, cioè Quando il gioco non era ancora cominciato. In pratica questa notte bollente coincide con il periodo durante il quale Francesco Monte avrebbe fatto uso di droga. Da Quando Eva Henger, durante la seconda diretta del reality ha sganciato questa bomba su Monte, si è parlato solo ed ...

Elezioni Italiane - referendum tedesco e Brexit frenano le Borse : Il sito di streaming musicale punta ad incassare un miliardo di dollari in sede di Ipo diretta, senza road show, emissione di nuovi titoli o coinvolgimento di banche. Avanza Monsanto , +0,77%, in ...

Crescita - ‘dall’evasione alla corruzione ecco i peccati capitali che frenano l’Italia. C’è poco tempo prima di un nuovo choc’ : Forse non ci porteranno all’inferno. Ma certamente da almeno vent’anni tengono il Paese in un limbo di bassa Crescita e competitività calante. Per questo Carlo Cottarelli li considera “i sette peccati capitali dell’economia italiana”, che è anche il titolo del suo nuovo libro (editore Feltrinelli). Sono l’evasione fiscale, la corruzione, l’eccesso di burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo ...

«In Italia ci sarà governo non operativo» Juncker spaventa le Borse - poi frena video : Il presidente della Commissione Europea: «È lo scenario peggiore. Possibile forte reazione mercati. Sono preoccupato per l’esito del voto». Gentiloni: «Lo tranquillizzerò, tutti i governi sono operativi». Bonino: «Dice quello che dicono tutti. Ma se convinciamo gli astenuti il 5 marzo può esserci una sorpresa...». Sale lo spread

Frenata su vendita AlItalia : "I pretendenti la pensano diversamente e per ballare bisogna essere in due". E, per questo, la vendita di Alitalia è destinata a concludersi dopo le elezioni del 4 marzo . Il ministro dello Sviluppo ...

Le urne frenano i compratori. Slitta la vendita di AlItalia : Come a un certo momento era parso prevedibile, la vendita di Alitalia andrà a dopo le elezioni. Finora in tanti lo pensavano, ma alcuni esponenti del governo in particolare i ministri Graziano Delrio (Trasporti) e Carlo Calenda (Sviluppo) più volte avevano auspicato una chiusura addirittura prima di Natale. Così non è stato, e ieri lo Slittamento dei termini è stato reso in pratica ufficiale dallo stesso Calenda. «I potenziali ...

Nel Mediterraneo/ Una visita che dà ruolo all'Italia - e frena Macron - : La visita di Erdogan a Roma può essere utilizzata per una riflessione diversa. Ci si interroga su quale potrebbe essere il governo migliore per i turchi. Può essere utile invece interrogarsi sul ...

Il Consiglio di Stato frena sui direttori stranieri nei musei Italiani - : Una sentenza rimette tutto in discussione: c'è "contrasto giurisprudenziale" fra una decisione del Consiglio, che apriva direzione a stranieri, e un regolamento che richiede "cittadinanza italiana per ...