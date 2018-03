Italia campione di circular economy

Volley. Morto Bebeto ct dell’Italia campione del mondo 1998 : Se n’è andato Bebeto. Il brasiliano passerà alla storia per tante imprese. Per gli italiani è il ct che ha

Italian Sportraits Awards 2018. OA Sport premia Giorgio Minisini. Canottaggio “pigliatutto” - Federica Pellegrini la “campionessa dei ragazzi” : Arte, tenacia, forza, grazia e determinazione: Giorgio Minisini, campione del mondo di nuoto sincronizzato in coppia con Manila Flamini, rappresenta tutto questo, riassumendo al meglio i valori dell’Italia nelle competizioni Sportive internazionali. Al campione iridato di Budapest è andato il primo premio Oa Sport, nell’ambito della sesta edizione dell’Italian Sportrait Awards, premio annuale organizzato da ConfSport, che si è tenuto ieri sera ...

Campionati sciistici delle Truppe Alpine - Seconda giornata : assegnati i titoli di campione Italiano dell'Esercito di Biathlon militare : Nucleo Riproduzioni Questa sera, a Sestriere, verrà assegnato il titolo di scialpinismo con una gara in notturna trasmessa in diretta streaming dalle ore 20.00 sui siti www.ana.it e www.meteomont.org ...

È nata una stellina : Mattia Piller Hoffer campione Italiano : Il friulano sul gradino più alto del podio nell'individuale allievi. Perfetto al tiro , 20 centri su 20, , è stato il più veloce sugli sci

In Italia il campione di padel Belasteguin : Ingaggiato dall'Orange Roma, neo promossa in serie A e che ha in Luigi Carraro, membro del Comitato padel, la sua anima, 'Bela', numero uno al mondo del ranking mondiale del World padel Tour, è ...

Verona : campione Italiano Rombaldoni apre la 2 giorni di scacchi : Appuntamento in Gran Guardia Sabato 3 e Domenica 4 Marzo per gli appassionati di scacchi. Hanno già superato quota 130 le iscrizioni alla due giorni di tornei, che avrà come ospite d'onore il maestro ...

Tiro con l'arco : tre cugine lametine vicecampionesse Italiane : Ancora una volta quindi la Calabria si erge a protagonista negli sport definiti minori ma che da sempre innalzano la conoscenza del nostro paese nella nostra Nazione e nel mondo. lamezia terme maida ...

Manuela Taddeo campionessa Italiana di cake design. : ... quando la Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria organizzerà a Milano il Campionato del mondo, che si terrà in contemporanea a quello di pasticceria.

Karate - Mattia Busato campione Italiano nel kata! Sconfitto in finale Gabriele Petroni. Sul podio anche Alessandro Iodice e Samuel Stea : Mattia Busato si conferma il numero 1 del kata nel Bel Paese e ha trionfato ai Campionati Italiani 2018 della specialità, in corso al PalaPellicone del Lido di Ostia. Nella gara maschile, Busato ha conquistato la vittoria battendo in finale Gabriele Petroni, autentica sorpresa della giornata, al termine di una sfida avvicente, conclusa 3-2 in favore del 25enne nativo di Mirano. Busato in semifinale aveva Sconfitto 5-0 Samuel Stea, mentre Petroni ...

Carolina Kostner - grazie di tutto. Campionessa leggendaria - Regina del Ghiaccio da amare. Hai scaldato l'Italia : Un amore smodato per lo sport e il suo elevato agonismo le hanno permesso di superare ogni ostacolo, arrivando a disputare la quarta Olimpiade della carriera: da Torino 2006 a PyeongChang 2018, da ...

Internazionali d'Italia MX 2018 : Cairoli campione - infortunio per Gajser : Meglio di così Tony Cairoli non poteva aprire la stagione che gli consentirebbe di scrivere un'altra pagine di storia del motocross Mondiale. Per ora si è accontentato di far suoi i due titoli degli ...

LIVE Volley femminile - Finale Coppa Italia 2018 : Conegliano-Novara in DIRETTA 1-3. Trionfo delle Campionesse d'Italia! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, Finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto per punto, per non perdersi davvero ...