Isola | giorno 51 Jonathan in lacrime | «Forse sarò solo tutta la vita | non tutti

Isola - giorno 50. Alessia e Amaurys sulla Isla Bonita decidono di dormire separati. Marco Ferri si sente solo : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Si è conclusa anche l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e i naufraghi non tornano su Playa Uva ma su Playa Dos. Ora dovranno imparare a vivere su questa nuova spiaggia, e il primo step è la costruzione di una capanna. sulla Isla Bonita Amaurys e Alessia decidono di dormire separati. Isola dei Famosi, giorno 50 | Jonathan dispiaciuto del voto di Simone Dopo la puntata i naufraghi sbarcano ...

Isola - giorno 46. Marco Ferri definisce Alessia Mancini «miss maestrina delle elementari». Jonathan lo consola : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Sull’Isola dei Famosi 2018 è il giorno della prova del Mejor e del Peor: a farne le spese è ancora una volta Francesca Cipriani, che si ritrova ad essere la Peggiore per la terza settimana consecutiva. La puntigliosità di Alessia infastidisce soprattutto Rosa e Marco. Isola dei Famosi, giorno 46 | Jonathan fa i “grattini” a Marco Franco e Simone hanno ormai interrotto i rapporti: “Con ...

Isola - giorno 45 : Francesca deve cucinare per tutti : Isola dei Famosi 2018 - Nino, Francesca e Jonathan Sull’Isola dei Famosi 2018 il clima è di nuovo sereno. Francesca deve però scontare ogni giorno una diversa punizione (è la Peor della settimana): oggi le tocca cucinare per tutti. Nadia ed Elena, sull’Isola che non c’è, vanno particolarmente d’accordo. Isola dei Famosi, giorno 45 | Bianca Atzei prepara la canna A Playa Uva i naufraghi sono attorno al fuoco: ...

Isola - giorno 44. Bianca e Jonathan fanno il bagno nudi : Isola dei Famosi 2018 - Bianca e Jonathan L’Isola dei Famosi 2018 regala nuovi nudi integrali. A spogliarsi, questa volta, sono Bianca e Jonathan che, probabilmente presi dell’euforia di essere da soli sulla Isla Bonita, si sono tolti il costume e hanno fatto il bagno come mamma li ha fatti. Su Playa Uva, invece, Alessia si fa prendere dalla nostalgia. Isola dei Famosi, giorno 44 | Alessia piange pensando ai suoi figli Francesca è ...

Isola - giorno 43. Rosa commenta le nomination : «Alessia e Bianca stabiliscono chi va nominato e Nino esegue» : Rosa Perrotta Mentre in Italia si parla e si sparla soprattutto del canna gate (qui le ultime novità), in Honduras i concorrenti rimasti in gioco all’Isola dei Famosi 2018 devono fare i conti con quello che è successo nel corso della settima puntata in onda ieri sera su Canale 5 (qui tutto quello che è successo). A tenere banco tra i naufraghi sono soprattutto i commenti alle nomination, che hanno visto finire al televoto Rosa, Alessia e ...

Isola - giorno 39. Filippo Nardi cambia idea su Bianca Atzei : «E’ molto manipolatrice» : Isola dei Famosi 2018 - Paola e Filippo All’Isola dei Famosi 2018 sono sbarcate – di nuovo – Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti. Le due sono contentissime, ma con Paola e Filippo non perdono tempo a spettegolare su Bianca Atzei. Tutti sono concordi, persino Filippo: alla cantante piace passare per la vittima della situazione. E pensare che fino a qualche giorno fa tra Nardi e la Atzei sembrava esserci una grande sintonia. Sarà ...

Isola - naufraghi costretti a vivere con 25 grammi di riso al giorno : "Stiamo morendo di fame" : I naufraghi dell' Isola dei Famosi sono stati puniti: la produzione ha dimezzato le razioni di riso giornaliere disponibili per ogni concorrente. Il motivo? La scorsa settimana, Paola Di Benedetto e ...

Isola - giorno 38 : Bianca Atzei in lacrime per la Cipriani : Isola dei Famosi 2018 - Francesca e Bianca All’Isola dei Famosi 2018 Bianca Atzei è in piena crisi: per lei potrebbe essere l’ultima settimana, e l’idea di passarla legata a Francesca Cipriani la getta nella disperazione. Intanto, da Milano, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti ripartono per l’Honduras con la speranza di rientrare in gioco. Isola dei Famosi, giorno 38 | Nadia e Cecilia sono partite per ...

Isola - giorno 37. Marco Ferri : «Dormo vicino a Jonathan e mi sento a mio agio» : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Dopo la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 Francesca Cipriani, in quanto peor della settimana, si ritrova legata a Bianca Atzei ma tra le due i problemi iniziano sin dalla prima notte. Marco Ferri e Jonathan, invece, si godono la Isla Bonita. Isola dei Famosi, giorno 37 | Bianca e Francesca sono già in crisi Elena Morali è alterata per essere stata nominata e in confessionale ribadisce la tesi che ...

L'Isola dei Famosi si allunga di una puntata e cambia giorno : L' Isola dei Famosi si allunga di una puntata. Ad annunciarlo non sono i soliti rumors ma è stato il regista del reality Roberto Cenci questa mattina su Rtl 102.5. La trasmissione condotta da Alessia ...

Isola - giorno 32. Paola e Bianca arrivano al litigio. La colpa è di Elena Morali? : Isola dei Famosi 2018 - Elena Morali Tensione all’Isola dei Famosi 2018. Dopo due giorni letteralmente legate fra loro, Bianca Atzei e Paola Di Benedetto arrivano al litigio. La colpa, tuttavia, sembra essere di Elena Morali che sarebbe andata a riferire a Paola qualche pettegolezzo di troppo. Nella puntata di martedì Marco, Jonathan e Rosa si sfideranno per essere il nuovo Mejor. Isola dei Famosi, giorno 32 | La prova del Mejor Dal 20 ...

Isola - giorno 31. Paola Di Benedetto : «Bianca è un’ottantenne nel corpo di una trentenne» : Bianca Atzei e Paola Di Benedetto I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 vivono ormai tutti insieme a Playa Uva, ma gli uomini sono messi a dura prova dalla costruzione della capanna. Alessia Mancini non partecipa di proposito: “Oggi voglio fare la donna“; Paola Di Benedetto, invece, continua ad essere insofferente nei confronti di Bianca Atzei. Isola dei Famosi, giorno 31 | Franco in crisi per la nomination Dal 20 febbraio non ...

Isola - giorno 30. Paola Di Benedetto a Bianca Atzei : «Non mi devi interrompere ogni tre per due» : Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto E’ ormai passato un mese da quando i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 hanno iniziato la loro avventura, e tra eliminazioni, ritiri e sospensioni i concorrenti in gara al momento sono dodici, sei uomini e sei donne. Dopo la quinta puntata (clicca qui per sapere cosa è successo), i Famosi sono approdati a Playa Uva, per la prima volta senza la suddivisione tra gruppo del Mejor e del ...